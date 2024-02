Geesthacht. Dennis Sievert (40) führt den Geesthachter Familienbetrieb in der dritten Generation. Zum 75-jährigen Jubiläum gibt’s eine Neuerung.

Dort, wo die Geesthachter heute von der Fußgängerzone kommend das Rewe-Center betreten, hat vor 75 Jahren alles angefangen. Am 1. Februar 1949 gründete Werner Sievert in der Bergedorfer Straße 49 die Bäckerei Sievert. Elf Jahre später erfolgte der Umzug zum jetzigen Standort an den Hohenkamp 15 in der HEW-Siedlung. Mittlerweile ist in dem Familienbetrieb die dritte Generation am Ruder. Zum 75-jährigen Jubiläum hat Dennis Sievert, der Enkel des Firmengründers, eine Neuerung eingeführt. Ab sofort können seine Kunden ihre Brötchen per App bestellen.