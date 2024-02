Brunstorf. Der Erlös aus dem Adventskalenderverkauf des IWC unterstützt vier Projekte im Kreis Herzogtum-Lauenburg. Integration steht im Fokus.

Der Adventskalender des Inner Wheel Clubs (IWC) im Kreis Herzogtum Lauenburg ist eine kleine Institution in der Weihnachtszeit. Im kompletten Kreisgebiet wurden auch im Jahr 2023 Zehntausende kleine Türchen geöffnet – für den guten Zweck. Wer den Kalender kauft, hat die Chance auf zahlreiche Gewinne von Spendern aus Kultur und Wirtschaft. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen dann verschiedenen gemeinnützigen Initiativen zugute. Der Rekordbetrag aus dem aktuellen Adventskalender wurde nun ausgeschüttet.

Vier Schecks mit unterschiedlichen Beträgen hielt Christin Maly in den Händen für „vier ganz tolle und wichtige Projekte“, wie die Präsidentin des Service-Clubs im Golfclub Brunstorf betonte. 13.600 Euro konnte der IWC Lauenburg im vergangenen Jahr einnehmen. Nutznießer sind wieder viele Kinder im Kreisgebiet. Mit Spenden bedacht werden dieses Jahr der Kinderschutzbund im Kreis Herzogtum Lauenburg, der Kreisjugendring, der Verein Freie Jugendhilfe sowie die Klasse 2000.

Spende für die Kinderstadt Tillhausen

Die rund 4000 Euro, die an den Kreisjugendring fließen, kommen dieses Jahr den Einwohnern von Tillhausen zugute. Der KJR öffnet alle zwei Jahre die Tore der Kinderstadt. Dort lernen die Teilnehmer, wie eine Stadt mit ihren demokratischen Strukturen funktioniert. Die Kinder bilden Gremien, die über verschiedene Belange der Kommune entscheiden. „Highlight ist jedes Jahr der gegenseitige Besuch der beiden Bürgermeister“, berichtet Julian Schlicht vom KJR. Dann statten sich die Vertreter von Tillhausen und der Eulenspiegelstadt Mölln Besuche ab. Wie Schlicht es schildert, hat die Spende des Inner Wheel Clubs einen integrativen Charakter für Tillhausen: Auch Kinder mit einkommensschwachen Eltern können an Tillhausen teilnehmen, da die Teilnahmekosten seit Jahren auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

Über 4750 Euro freute sich Ruth Huthmacher von der Initiative Klasse 2000. Das Projekt widmet sich der Gesundheitsprävention für Grundschüler im Kreis Herzogtum Lauenburg. Expertinnen und Experten klären die Kinder darüber auf, wie sie sich gesund ernähren, wie sie Stress vermeiden sowie Probleme und Konflikte lösen. Auch Gustaf Dreier vom Kinderschutzbund erhielt einen Scheck. 3000 Euro gehen an die Till-Eulenspiegel-Schule und die Schule St. Georgsberg in Mölln und Ratzeburg. „Mit dem Geld können wir Ferienfreizeiten finanzieren für Kinder aus Familien, die es wirklich nötig haben“, so der Vorsitzende des Kinderschutzbundes. Mit weiteren 850 Euro soll Kindern, die ohne Essen zur Schule kommen, ein Frühstück finanziert werden. Mit 1000 Euro, die die Freie Jugendhilfe im Kreis erhalten hat, sollen Ausflüge für Jugendliche und deren Familien in Kletterparks bezahlt werden.

Auch in diesem Jahr wird es einen Kalender des IWC geben

Auch für die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr soll es einen Kalender des Inner Wheel Clubs geben, wie Pressesprecherin Susanna Helmert verrät. Dieses Jahr ziert das Gut Wotersen den Kalender. „Es wird wieder eine Auflage von 3700 Kalender zu je fünf Euro geben“, sagt Helmert. Verkaufsstart soll Anfang Dezember sein.