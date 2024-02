Lauenburg. Partygänger kommen voll auf ihre Kosten, wenn sie Mitte März in Lauenburg von Haus zu Haus ziehen. Was geboten wird.

Das Programm steht und der Kartenverkauf ist bestens angelaufen. Die Kultur- und Kneipennacht ist inzwischen längst kein Geheimtipp mehr. Am Sonnabend, 16. März, kommen Partygänger in Lauenburg wieder voll auf ihre Kosten.

Vor elf Jahren hatten Andy Darm und Sönke Ellerbrock die Idee zu dieser Veranstaltungsform, die man normalerweise eher in größeren Städten als Lauenburg erwartet. Der Wirt des alten Schifferhauses ist selbst ein musikalisches Urgestein. In seinem Haus verbindet er seit Jahrzehnten Gastfreundschaft mit Unterhaltung. Mit seiner Idee, die Gastroszene in Lauenburg zu beleben, rannte er bei dem damals frischgebackenen Veranstaltungsmanager Andy Darm offene Türen ein.

Einmal zahlen und von Haus zu Haus ziehen

Und auch die andere Wirte waren Feuer und Flamme: Zur ersten Kultur- und Kneipennacht zählten die Organisatoren mehr als 1000 Besucher. Das Konzept ist gleich geblieben: Einmal zahlen und dann von Haus zu Haus ziehen, um möglichst wenig zu verpassen. Als „Eintrittskarte“ gilt ein Band ums Handgelenk. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es in der Stadtbücherei (Weingarten 12) und der Touristinformation (Elbstraße 59)

Mittlerweile gibt es einen festen Stamm von Wirten, die in der Kultur- und Kneipennacht gern dabei sind. Andere setzen mal aus, neue kommen hinzu. Die Gastronomen rücken Stühle und verschieben Tische, um Platz für Musiker und Besucher machen. Mitunter geht es etwas eng zu, aber immer urgemütlich. Wenn es sein muss, werden die Biergläser über den Köpfen der Besucher weitergereicht. Inzwischen wird das Programm der Kultur- und Kneipennacht auch durch Lesungen und andere kulturelle Auftritte ergänzt.

Auch unter den Künstlern gibt es solche, auf die die Organisatoren in jedem Jahr zählen können. Vor allem für die die Lauenburger Bands ist es eine Ehrensache beim Auftakt des Veranstaltungsprogramms des laufenden Jahres dabei zu sein. Die Folk Rovers spielen in diesem Jahr im Bootshaus am Kuhgrund. Die Partyrockband Grinch feiert mit den Besuchern in der Heinrich-Osterwold-Halle.

Ben Boles tritt seit Jahren immer wieder in Lauenburg auf. Zur Kultur- und Kneipennacht ist er in der Schifferbörse zu erleben. © Monika Retzlaff | Monika Retzlaff

Programm der Kultur- und Kneipennacht 2024

Café von Herzen, Elbstraße 46, 19 Uhr: Lesung mit Silke Geercken aus ihrem Buch „Wir werden Großeltern“ + Musiker Ben Boles

Elbschifffahrtsmuseu­m, Elbstraße 59, 18 Uhr: Führung zur Ausstellung „Der verlorene Transport“, 19 Uhr: Museumsführung „Schatzkammer der Schiffsantriebe“

Künstlerhaus, Elbstraße 54, 18.30 Uhr: Lesung mit Kathrin Bach und Erec Schumacher

Heinrich-Osterwold-Halle, Elbstraße 145a, 19 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Thorben Brackmann, anschließend Konzert mit Flemming Olsen. Es folgt der Auftritt der Partyrockband Grinch. Ab 23 Uhr gibt es eine Aftershow-Tanz-p­arty mit DJ Kai-Uwe Fischer

Maria-Magdalenen-Kir­che, Kirchplatz, 19 Uhr: Besinnliche Texte und Musik für Orgel und Klavier. 20 Uhr: Konzert mit der Band Lauenburger Musiküsse, 22 Uhr: Techno-Gottesdienst mit Pastor Baden Rühlmann

Bootshaus, Kuhgrund 19, 19.30 Uhr: Irish-Night mit den Folk Rovers

Jugendherberge Zündholzfabrik, Elbstraße 1, 20 Uhr: Herr Könnig singt Schlager der 20er bis 40er Jahre, 21.30 Uhr: „Frauen in der Musik“ präsentiert vom Ellerauer Chor Musenkuss

Marina Beach, Hafenstraße, 20 Uhr: Rock ‚n‘ Roll-Tribute-Show mit J.P. King

Bistro Helene, Elbstraße 20, 20 Uhr: Livemusik

Hotel Bellevue, Blumenstraße 29, 20.30 Uhr: The unplugged experience mit der Band Scofield

Altes Schifferhaus, Elbstraße 114, 20.30 Uhr: Willy & Kally – The Return of the Darm-Brothers

Schifferbörse, Elbstraße 82, 20.30 Uhr: Ein Abend mit Ben Boles