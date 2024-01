Lauenburg. Florian Beyer bietet 90-minütigen Erlebnis-Touren an. Er vermittelt viel Wissenswertes und auch einige Anekdoten. Freitag geht es los.

Am Freitag (2. Februar) startet in Lauenburg ein Angebot für Menschen, die kurzweilig in die Historie der Schifferstadt eintauchen möchten. Wer um 18 Uhr mit Nachtwächter Florian am Schlossturm (Amtsplatz 6) zu einem Rundgang durch die Stadt der früheren Askanier-Herzöge startet, darf sich auf Wissenswertes gewürzt mit zahlreichen Anekdoten freuen.

Lauenburgs Nachtwächter erzählt Geschichte(n)

Florian Beyer ist vielen Lauenburgern aus einer anderen Rolle bekannt – als Gefolgsmann von General Johann Tilly, Oberbefehlshaber der Katholischen Liga wie auch der kaiserlichen Truppen im Dreißigjährigen Krieg. Beyer hat die vergangenen Jahre Einheimische und Gäste in den Bann der Geschichte um Tilly gezogen, der zeitweilig in Lauenburg Quartier bezogen hatte.

Weit weniger glamourös ist die Geschichte der Nachtwächter in Lauenburg. Sie waren über Jahrhunderte dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die Bürger der Stadt ruhig schliefen. Wer mehr über Mühen und Gefahren dieses Berufs erfahren möchte, kann sich noch bis 1. Februar, 16 Uhr, zu der etwa 90-minütigen Führung anmelden. Telefonisch unter 04153/5909220 oder per E-Mail an touristik@lauenburg-elbe.de. Die Teilnahme kostet 10 Euro je Person.

Auf den Spuren von Herzögen und Lauenburgs Bürgern

Florian Beyer führte die Gruppe in einem spätmittelalterlichen Gewand mit einer Pike gewappnet durch Lauenburg und natürlich besonders die Gassen der Altstadt. Sie lassen erahnen, wie Lauenburg ausgesehen hat, als an der Elbe noch die sächsischen Askanier-Herzöge residierten, „Wer mit dem Nachtwächter Schritt halten kann, erfährt Kurzweiliges sowie Spannendes, aber auch Unglaubliches und gar Dunkles“, verspricht Mareike Bodendieck, Chefin der Touristberatung.

Wer diesmal keine Zeit findet, sollte sich die nächsten Freitage im Februar vormerken. Jeweils um 18 Uhr plant Nachtwächter Florian seine Tour am Schlossturm zu starten. Voraussetzung: Es finden sich Menschen, die ihm folgen wollen.

