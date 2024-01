Polizei Geesthacht: Wieder Unfall am Richtweg – Fahrerflucht

An der Kreuzung von Berliner Straße, Richtweg und Norderstraße häufen sich in letzter Zeit die Unfälle. Hier ein Unfall vom 30. November 2023.

Polizei Schleswig-Holstein Geesthacht: Schon wieder Unfall am Richtweg – Fahrerflucht

Geesthacht. Immer wieder kommt es in Geesthacht in letzter Zeit im Kreuzungsbereich von Berliner Straße, Richtweg und Norderstraße zu Verkehrsunfällen. Ein Unfall, der sich bereits am Freitag, 5. Januar, ereignete, ist nun ein Fall für die Polizei. Gegen 14.15 Uhr kam es nach einem Zusammenstoß zu einer Fahrerflucht. Die Polizei sucht jetzt den Beteiligten und Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren ein 28-jähriger Seat-Fahrer auf dem linken von zwei Fahrstreifen und ein 19-jähriger Golf-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße aus Richtung Lauenburg kommend. Im Kreuzungsbereich zum Richtweg wollte ein aus der entgegengesetzten Richtung kommender Fahrer eines dunklen Pkw, vermutlich ein SUV, wenden. Dabei achtete er nicht auf den Gegenverkehr.

Um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 19-Jährige von der rechten Fahrspur nach links aus und kollidierte dort seitlich mit dem neben ihm fahrenden Seat eines Geesthachters. Der wurde dadurch nach links auf einen mittleren Grünstreifen gedrängt und überfuhr einen Baum, bevor er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Der dunkle Pkw mit Ratzeburger Kennzeichen setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Geesthachter Straße fort.

Die Polizei Geesthacht hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Unfallbeteiligte sowie Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug machen können, melden sich bitte auf dem Geesthachter Polizeirevier unter der Telefonnummer 04152/80 03-0.