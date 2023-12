Geesthacht: Trauer um ehemaligen WVG-Vorsitzenden Torsten Wilms

Der ehemalige Vorsitzende der Geesthachter Wirtschaftlichen Vereinigung Torsten Wilms wurde am 26. Dezember tot in seiner Wohnung aufgefunden (Archivbild).

Geesthacht. Der ehemalige langjährige Vorsitzende der Wirtschaftlichen Vereinigung Geesthacht (WVG), Torsten Wilms, ist verstorben. Der genaue Todeszeitpunkt wird zurzeit in einer Obduktion ermittelt. Gefunden wurde der Leichnam des 63-Jährigen am 26. Dezember, dem 2. Weihnachtstag in seiner Wohnung in Geesthacht.

Eine Tüte mit Keksen, die als Geschenk bereits am 24. Dezember vor der Haustür abgestellt worden war, war unberührt geblieben. Aus Sorge um einen Unglücksfall hatten Angehörige dann veranlasst, die Tür öffnen zu lassen.

Der ehemalige WVG-Vorsitzende Torsten Wilms verstarb in seiner Wohnung

Vor fast genau zehn Jahren, Anfang Dezember 2013, war Torsten Wilms nach zwölf Jahren als WVG-Vorsitzender zurückgetreten. Als Grund gab er nicht eingehaltene Zusagen seitens der Stadt und von eigenen Arbeitsgruppen an. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr konsequent bin“, sagte er damals unserer Zeitung. Seine Generalvertretung der Allianz Versicherung befand sich in Nachbarschaft des Rathauses in der Rathausstraße.

Dem Wirtschaftsbeirat blieb er treu, zudem gab er sein Wissen in Sprechstunden in Kooperation von Stadtverwaltung und Wirtschaftsbeirat weiter. Noch Anfang Januar 2020 beschäftigte sich der Stadt- und Verkehrsplanungsausschuss mit einer Idee von Torsten Wilms. Er hatte vorgeschlagen, in Grünhof-Tesperhude eine Fährverbindung für Radfahrer zur anderen Elbseite einzurichten.

Die vergangenen Jahre wurde es ruhiger um Torsten Wilms, er lebte zuletzt zurückgezogen. Ein langjähriger Weggefährte in der WVG, Detlef Kruse, würdigt ihn als korrekten, kommunikativen Mann, mit dem man auch mal ein Bier trinken gehen konnte. Über einen Arbeitskreis innerhalb der WVG sei Torsten Wilms Miterfinder der Geesthacht-Messe und der Marktsonntage gewesen, erzählt Detlef Kruse. „Ich kannte ihn seit Mitte der 1990er-Jahre. Wir galten damals als die Junioren in der WVG. Die Zusammenarbeit mit ihm hat Spaß gebracht“, erinnert er sich.