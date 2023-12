Polizeikontrolle: Fahrer plötzlich um Jahre gealtert

Lauenburg. Skurrile Situation für die Polizei in Lauenburg: Zwei Beamten der Polizeistation in Lauenburg fiel am Montag (11. Dezember) auf der Straße Alte Wache gegen 14 Uhr ein Iveco-Transporter auf. Sie beschlossen, den Fahrer routinemäßig zu kontrollieren. Nachdem der Lieferwagen zum Stehen gekommen war, schritten die Beamten zur Tat. Doch plötzlich saß ein anderer, deutlich älterer Mann auf dem Fahrersitz. Bei der Kontrolle wurde den Polizisten der Grund für den fliegenden Wechsel klar: Der 20-Jährige aus dem Kreis Lüneburg, der zuvor am Steuer gesessen hatte, konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen.

Polizei zieht nach der Kontrolle zwei Fahrer aus dem Verkehr

Rund eine Stunde später ging einer Streifenwagenbesatzung erneut ein Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis ins Netz. In der Beuthener Straße in Lauenburg kontrollierten sie die Papiere eines ebenfalls 20-Jährigen, der einen Toyota-Transporter fuhr. Der Führerschein, den der Mann aus dem Kreis Ostholstein vorzeigte, erwies sich als Fälschung.

Gegen beide Männer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen den jungen Ostholsteiner richtet sich zudem der Vorwurf der Urkundenfälschung.