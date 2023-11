Berauscht und ohne Führerschein: Polizei stoppt 23-Jährigen in Lauenburg

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Lauenburg hatte den richtigen Riecher: Am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr stoppten die Beamten auf der B5 am Ortsausgang Lauenburg einen jungen Autofahrer, der in einem Ford Mondeo in Richtung Boizenburg unterwegs war. Sie wollten ihn überprüfen.

Tatsächlich fanden sich bei dem 23-Jährigen Anzeichen, die auf einen vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein daraufhin freiwillig absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC, sodass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

Polizei Lauenburg stoppt jungen Autofahrer unter Drogen

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung berauschender Mittel und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein, teilt die Polizei mit, denn einen gültigen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht.