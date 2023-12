Musical in Geesthacht: Die Weihnachtsgeschichte – mal ganz anders

Geesthacht. Jahr für Jahr bringt die Bibel-Musical-Gruppe Hosianna-in der Weihnachtszeit ein neues Stück auf die Bühne. Am kommenden Wochenende, 9. und 10. Dezember, ist es wieder so weit. Der Vorhang auf der Bühne im Geesthachter Oberstadttreff am Dialogweg hebt sich jeweils um 15.30 Uhr.

Anna Ulrich schrieb die Geschichte zu „Das allerkleinste Sternlein“. Seit September proben die Darsteller, die zwischen einem Jahr und 80 Jahre alten Akteure, immer freitags im Oberstadttreff. Gemeinsam mit Anna Ulrich und ihrer Regieassistentin Hannah Apel bringen die Kinder, Jugendlichen sowie die Erwachsenen den biblischen Stoff auf unterhaltsame Weise auf die Bühne.

Das neue Bibel-Musical feiert Premiere im Oberstadttreff

Und darum geht es: Die Weihnachtsgeschichte wird dieses Mal vom Himmel aus beleuchtet. Die Sterne warten voller Vorfreude auf die Geburt von Jesus. Jeder einzelne unter ihnen möchte so hell und strahlend sein wie nur möglich. Was es mit dem allerkleinsten Sternlein, gespielt vom vierjährigen Luigi Colle, auf sich hat, wird noch nicht verraten, und auch nicht, welche Rollen der verrückte Professor Sternengucker, dargestellt von Hannah Apel (19 Jahre), dabei spielt.

Mit dabei sind auch klassische Figuren der Weihnachtsgeschichte wie Maria (Emilia Colle, 10 Jahre) und Josef (Gerhard Röhr, 10 Jahre). Ein Wiedersehen mit den beliebten Kamelen wird es auch geben. Der Eintritt ist wie immer frei, die Hosianna-Gruppe freut sich über Spenden. Plätze können online unter www.bibel-musical-gruppe-hosianna.de oder telefonisch unter 0159-0131 1145 reserviert werden. daf.