Lok Karoline dampft auf der neuen Weihnachtskugel

Geesthacht. Die Adventszeit rückt mit schnellen Schritten näher. In den Discountern weihnachtet es bereits seit dem Spätsommer in Form von winterlichem Gebäck, nun weckt auch die Geesthachter Tourist-Information (Bergedorfer Straße 28) Vorfreude aufs Fest. Der neue Jahrgang an Weihnachtskugeln mit Geesthachter Motiv ist eingetroffen.

Hergestellt wurden sie, wie auch die Vorgänger, von der Firma Brauns und Heitmann in Warburg, gelegen zwischen Paderborn und Kassel. 2000 Stück der neuen Kugeln wurden geordert. Zu sehen ist diesmal die Dampflok Karoline, gezeichnet erneut von Claudia Leschek.

Dampflok Karoline ist auf der Weihnachtskugel das neue Geesthacht-Motiv

Ihr wurde ein Foto des Motivs geschickt, nach dem sie dann arbeitete. Mit der Designerin aus Hamburg gibt es bereits eine langjährige Zusammenarbeit, sie hatte auch die Vorgänger-Kugeln grafisch veredelt, mit dem Krügerschen Haus (2020), der St.-Salvatoris-Kirche (2021) und der Hafenbrücke zum Menzer-Werft-Platz (2022).

Die ersten beiden Jahrgänge sind mittlerweile vergriffen, von der Weihnachtskugel Hafenbrücke gibt es noch geringe Stückzahlen. „Neuauflagen würden teuer, wir müssten jeweils gleich 500 Stück ordern“, erklärt Bettina Knoop. Die aktuelle Kugel kostet 4,50 Euro, die Kugel von 2022 wird nun für 2,50 Euro verkauft. Kommerziell lohne sich der Verkauf nicht wirklich, sagt Bettina Knoop. Abgegeben würden die Kugeln mit einem minimalen Aufschlag.

Die erste Weihnachtskugel mit dem neuen Motiv wurde verschenkt

Die allererste Kugel der neuen Kollektion wurde übrigens verschenkt. Die freundliche Lastwagenfahrerin, die die Palette zur Tourist-Information lieferte, kommt aus Geesthacht, hat Bettina Knoop erfahren. Als Dankeschön händigte sie ihr prompt eine frisch ausgepackte Kugel aus.

„Sie hat sich total gefreut“, erzählt Bettina Knoop, die sich darüber wiederum selbst sehr freute. Die Fahrerin hatte vorher nicht gewusst, was sie da als Fracht transportierte. So wurde ihr schon im Oktober eine vorweihnachtliche Überraschung beschert.

Weitere Produkte gibt es exklusiv auf dem Weihnachtsmarkt

Weitere neue Merchandise-Produkte für Fans von Geesthacht sind in der Tourist-Information in Vorbereitung. Sie allerdings werden zunächst nicht in der Geschäftsstelle im Krügerschen Haus zu bekommen sein, sondern vorab exklusiv auf einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt der St.-Salvatoris-Kirche, bei dem die Tourist-Info erstmals selbst mit einem Stand vertreten sein wird.

Er findet statt am ersten Adventswochenende, 2. und 3. Dezember, sonnabends von 14 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Dort werden natürlich auch die Weihnachtskugeln verkauft.

Die Moin-Kollektion wartet mit einer Neuheit auf

Es gibt zudem eine Neuauflage der „Moin-Kollektion“ in Kooperation mit dem Hamburger Label Made auf Veddel. Das sind 50 Taschen-Unikate, die aus ehemaligen Werbebannern des Geesthachter Musikevents „Musik am Hafen 2023“ produziert wurden.

Beim ersten Mal, mit den Plakaten von 2022, waren alle Exemplare in wenigen Tagen vergriffen. Ganz neu in der Moin-Kollektion ist ein Schlüsselanhänger mit Karabiner, ebenfalls in Neon-Farben in pink, grün, orange und gelb. Am Verkaufspreis wird noch getüftelt, er könnte in der Nähe von 8,50 Euro liegen.

Das ganze Programm: Bettina Knoop mit Weihnachtskugeln, „Moin-Geesthacht“-Taschen und erstmals auch einem Schlüsselanhänger aus dieser Kollektion.

Foto: Dirk Palapies

Jede Upcycling-Tasche ist ein Unikat

Nun geht die Produktion in die zweite Runde. Die Idee für die Upcycling-Taschen basiert auf dem Gedanken der Nachhaltigkeit: Ein robustes Material wird nach dessen Verwendung als Werbeträger wiederverwertet und in Handarbeit zu neuen Produkten recycelt.

Die Limited-Edition-Taschen wird es in unterschiedlichen Größen geben. Die kleine kostet 15 Euro, die mittlere 20 Euro, eine große 25 Euro. Eine Bauchtasche ist für 20 Euro zu haben. Durch das exklusiv entwickelte Logo „Moin Geesthacht“ und den modischen, neonfarbigen Druck sind die Unikate ein unverwechselbarer Blickfang.