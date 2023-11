Karneval im Norden: Ein Dorf an der Elbe zeigt, wie es geht

Schankenbek/Lauenburg. Ein Tag später als in den Karnevalshochburgen am Rhein: Die Narren des Carnevalsvereins Schnakenbek von 1990 (SCV) starteten am Sonntag in die fünfte Jahreszeit – allerdings, so wie es sich gehört, pünktlich um 11.11 Uhr. Der traditionelle Umzug durch das Dorf, um das neue Prinzenpaar abzuholen, wurde wieder von vielen Schaulustigen begleitet. Musikalische Unterstützung erhielten die Karnevalisten durch die Marching Band des Carnevals-Club Stadtgarde aus Nortorf. Außerdem waren Karnevalisten aus Lübeck und Rendsburg als Gäste dabei.

Das Motto für die neue Session: „Feiern wie auf Malle, das können wir alle!“ Die Majestäten sind übrigens wieder bekannte Gesichter, allerdings in nagelneuen, prachtvollen Gewändern. Prinzessin Bettina (Bettina Haack), Prinz Moses (Hans-Joachim Faust) und Kinderprinzessin Sophia (Sophia Faust) wurden zünftig mit „Schnakenbek Alaaf“ begrüßt. „Prinz Moses, es ist deine fünfte Session, du machst das Dutzend sicher noch voll“, scherzte Ehrenpräsident Gerd-Manfred Schmidt.

Die alten sind die neuen Majestäten: Prinzessin Bettina (Bettina Haack), Prinz Moses (Hans-Joachim Faust) und Kinderprinzessin Sophia (Sophia Faust).

Foto: Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de / Gabriele Kasdorff

Diesmal schoss es nur aus der Konfettikanone

Auf dem Rückweg zum Gemeindehaus schlossen sich immer mehr Bewohner der Gemeinde dem bunten Umzug an. Dann folgte wie in jedem Jahr die traditionelle Eroberung der hölzernen Ertheneburg durch das 11. Regiment. Wie immer nicht ganz getreu der historisch verbrieften Schlacht um die Ertheneburg im Jahre 1106 an der Elbe. Doch eine Sache war in diesem Jahr anders: Die Grenadiere des Carnevalsvereins ließen die „Waffen“ zu Hause. „Auf Gewehre haben wir in diesem Jahr aus Solidarität mit den Menschen in den Kriegsgebieten verzichtet“, erklärte die Vereinsvorsitzende Simone Faust. Nur die Konfettikanone kam zum Einsatz. Mit jeder Menge „Kamelle“ versuchten die Gemeindevertreter aus Schnakenbek und Lauenburg, sich und die Burg zu verteidigen. Es half ihnen allerdings nichts. Die Kinder aus der Gemeinde und Umgebung freuten sich. Sie sammelten kiloweise Bonbons, Lutscher und andere Süßigkeiten in ihre mitgebrachten Beutel.

Die Kinder sammeln die Kamelle auf, mit denen sich der Gemeinderat gegen die Eroberung der Ertheneburg wehrt.

Foto: Gabriele Kasdorff - Kasdorff@magenta.de / Gabriele Kasdorff

Für Bürgermeister André Lipaj war es ein besonderer Moment, als ihm Prinzessin Bettina den Orden des Carnevalsvereins überreichte. „Ich bin ja zum ersten Mal als Bürgermeister dabei. Ihr seid eine große Bereicherung für unseren Ort“, sagte er. Lauenburg wurde durch Stadtpräsidentin Elif Karagöz vertreten. Auch sie war in dieser Funktion zum ersten Mal dabei und freute sich über den Orden. Stefan Niebuhr wurde als „Karnevalist des Jahres“ ausgezeichnet.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant

Ein Rheinländer brachte die Tradition einst nach Schnakenbek

Begonnen hatte die Karnevalstradition in Schnakenbek übrigens schon in den 1980er-Jahren, und zwar auf Initiative eines in den Ort gezogenen Rheinländers. Aus Spaß gründete er ein Männerballett, daraus ging dann 1990 der SCV mit dem Schlachtruf „Dem Schnakenbeker Carnevalsverein ein dreifach Alaaf“ hervor.

Die Termine der neuen Session stehen bereits fest. Der beliebte Straßenumzug am 14. Januar startet um 13 Uhr am Heidelbeerhof Pehmöller und endet am Gemeindehaus. Am 27. Januar sowie am 2. und 3. Februar beginnen jeweils um 20.11 Uhr die Sitzungen in der Heinrich-Osterwold-Halle. Dort wird am 28. Januar auch der Kinderkarneval gefeiert. gkas