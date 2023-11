Schwarzenbek: Comedy, Klassik und Kleben im Amtsrichterhaus

Im November gibt es einige Höhepunkte am Körnerplatz 10. Zu erleben sind etwa der kultige Werner Momsen und ein Abend zum Sehnsuchtsthema Meer.

Clovis Michon (l.) und Michael Rettig treten am 10. November im Schwarzenbeker Amtsrichterhaus auf.

Schwarzenbek. Vielfältige Veranstaltungen stehen auch im November auf dem Programm im Schwarzenbeker Amtsrichterhaus, Körnerplatz 10. Neben Comedy, Theater und Musik wartet auch ein Geschichtsvortrag auf Kulturinteressierte.

Los geht es am Sonnabend, 4. November, um 14.30 Uhr mit dem Vortrag „Auf den Spuren der Askanier“ von Christian Lopau. Der Stadtarchivar der Städte Mölln und Lauenburg erklärt, was heute noch im Kreis Herzogtum Lauenburg von den Askaniern zu sehen ist. Das Adelsgeschlecht bestimmte nämlich über fünf Jahrhunderte die Geschichte des Herzogtums Sachsen-Lauenburg zwischen Lübeck, mecklenburgischer Grenze, Elbe und dem Sachsenwald. Der Eintritt zum Vortrag, der gemeinsam mit dem Heimatbund und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg organisiert wurde, ist frei. Es wird um eine Spende gebeten. Verbindliche Anmeldung unter mail@amtsrichterhaus.de oder 04151/881132.

Klassik, Comedy und Klebespaß im Amtsrichterhaus

Ein Kammerkonzert mit Videoinstallation: Das Meer ist am Freitag, 10. November, von 19 Uhr an, zu erleben. Klassische Klänge kommen von Michael Rettig und Clovis Michon. Auf Klavier und Cello bewegen sich die beiden Musiker auf den Spuren zeitgenössischer Romantik. Begleitet wird die Musik von einer Videoinstallation mit Meeresbildern von Jobst von Berg. Der Eintritt für das Konzert beträgt 20 Euro. Auch hier ist eine Anmeldung unter mail@amtsrichterhaus.de oder 04151/881132 notwendig.

Werner Momsen mischt den Abend auf

Am Mittwoch, 15. November, gastiert die Werner-Momsen-Show ab 19.30 Uhr im Rathaussaal. Werner Momsen, Klappmaul-Komiker aus Hamburg, ist anders als die Andern: Er ist eine Puppe. Die Haut aus Polypropylen, Haare aus Polyacryl und innen drin nichts als Schaumstoff. Von Geburt an Sondermüll, kein leichtes Leben. Er liebt es aber trotzdem. Mit seinem imposanten Halbwissen hat Werner Momsen bisher noch jede Veranstaltung aufgemischt. Karten für diese Veranstaltung sind in der Stadtbücherei erhältlich.

Auch interessant

„Weihnachtszeit ist Bastelzeit“ ist das Motto am Sonntag, 26. November, im Amtsrichterhaus. Um 11 Uhr beginnt der Schnipsel- und Klebemarathon. Bei gemütlichem Beisammensein basteln Kindern und Eltern schöne Dekoration für die Weihnachtszeit. Weihnachtslieder, Kaffee, Kakao oder Tee und leckere Kekse und Waffeln versüßen den Tag und stimmen auf die ruhigeren Zeiten des Jahres ein. Für den Basteltag ist eine Anmeldung zwingend notwendig, damit ausreichend Material gekauft werden kann. Der Kostenbeitrag ist 5 Euro. Anmeldung unter mail@amtsrichterhaus.de oder 04151/881 132.

