Mittelalterfest mit Met, Musik und Martin Luther

Geesthacht. Denise Ariaane Funke

Die Gemeinde der St. Salvatoris-Kirche in Geesthacht begibt sich auf eine Zeitreise, der Kirchhof verwandelt anlässlich des Reformationstages am 31. Oktober wieder zu einem kleinen Mittelaltermarkt. Erinnert wird an das Anschlagen der 95 Thesen gegen den Ablasshandel durch den Kirchenreformator Martin Luther an das Kirchenportal in Wittenberg im Jahre 1517.

Seit 2017 begeistern Gaukler, Händler und Burgdamen die Besucher. Mittelalterliche Geschicklichkeitsspiele laden zum Mitmachen ein, es gibt Köstlichkeiten wie frisch gebackenes Stockbrot, Speckfladen aus dem Holzbackofen, Eintopf, Kuchen, Apfelpunsch und Met. Ebenso können Honig, Duftöle und Wollwaren erworben werden.

Mittelaltermarkt rund um die Geesthachter St.-Salvatoris-Kirche

Die Gruppe „Sodalitas de Boreas“, was übersetzt so viel wie „Freundeskreis des Nordwindes“ bedeutet, wird dieses Mal in einer kleineren Besetzung dabei sein. Für Spannung sorgt erstmalig der Besuch des Reformators Johannes Calvin. Der bekannte französische Theologe und Zeitgenosse Martin Luthers ist am 27. Mai 1564 in Genf verstorben ist (Luther am 18. Februar 1546) Aktuell schlüpft Gemeindepädagoge Dr. Andreas Seifert in diese Rolle.

Der Reformer aus der Vergangenheit will über seine Sicht der Lage mit den Gästen ins Gespräch kommen. Außerdem werden über 20 Personen aus der Gemeinde in mittelalterlichen Gewändern auf dem Gelände unterwegs sein.

Los geht es bereits am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr mit einem Lager- und Ambiente-Abend. Damit die richtige Stimmung aufkommt, werden Kerzen und Feuerstellen das Gelände erleuchten. Bei Met, Apfelpunsch und Musik lässt sich gut die Atmosphäre an den Feuertonnen genießen und ins Gespräch kommen.

Konfirmanden verkaufen selbstgebackenes Brot

Am 31. Oktober dann läutet um 11 Uhr ein besonderer Reformationsgottesdienst das Lutherfest ein. Die Konfirmanden werden selbstgebackenes Brot verkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf der 5000 Brote geht wie die Jahre zuvor an die Aktion „Brot für die Welt“. Und um 12.30 und 14 Uhr zeigen die Gaukler des Zirkus‘ Salvini ihr Können.