Polizei Schleswig-Holstein: Betrunkener 85-Jähriger kollidiert beinahe mit Reiter

Eine Frau meldete den Wagen, der im Sachsenwald in Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein betrunkener Senior hat am Sonntag fast einen Reiter im Sachsenwald angefahren. (Symbolbild)

Ratzeburg. Am Sonntagnachmittag hat eine Verkehrteilnehmerin die Polizei alarmiert: Sie meldete, dass ein Citroen Berlingo, der von Kasseburg über Kuddewörde durch den Sachsenwald in Richtung Aumühle unterwegs war, in Schlangenlinien fuhr. Laut der Zeugin geriet der Wagen dabei mehrfach auf die Gegenfahrspur sowie auf den rechten Grünstreifen. Ein Reiter, der ebenfalls im Sachsenwald auf der Straße unterwegs war, sei fast von dem Pkw erfasst worden.

Polizei: Reiter von Senior im Sachsenwald fast angefahren

Die Polizei stoppte den Pkw schließlich auf der Schönningstedter Straße in Aumühle. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 85-Jährigen stellte sich heraus, dass der Senior einen vorläufigen Atemalkoholwert von 0,21 Promille aufwies. Zudem konnten die Beamten bei dem Rentner weitere körperliche Einschränkungen wahrnehmen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Hamburger mit auf die Dienststelle genommen, wo ein Arzt die Blutprobe entahm.

Betrunkener 85-Jähriger kollidiert fast mit Reiter – Zeugen gesucht

Die Ermittler suchen aktuell nach weiteren möglichen Geschädigten, insbesondere nach dem Reiter aus dem Sachsenwald, der durch die Fahrweise des grauen Citroen Berlingo gefährdet wurden und bitten um Kontaktaufnahme unter 040/727707-0. Gegen den 85-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.