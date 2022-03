Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Herzogtum Lauenburg: Erste Flüchtlinge in Sammelunterkunft

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine treffen zur Zeit in Deutschland ein. Auch im Herzogtum Lauenburg (Symbolfoto).

Knapp 90 Geflüchtete aus der Ukraine sind in der Riemannhalle in Ratzeburg angekommen. Die Verteilung in Gemeinden startet Montag.