Das Gold des Ackers: Wie nachhaltige Landwirtschaft gelingt

Kreis Pinneberg. Kinder mit Ziegen an der Leine, ein Trecker tuckert vorbei, ansonsten Natur, so weit das Auge reicht. Wir sind zu Besuch auf dem Schümannhof in Brande-Hörnerkirchen. Ein konventioneller Bauernhof ist das nicht. Ganz im Gegenteil: Drei Familien leben auf dem Grundstück, vier Betreuer kümmern sich um die aktuell neun geistig und psychisch Behinderten, die auf dem Schümannhof ein Zuhause gefunden haben und tatkräftig am Arbeitsalltag teilnehmen.

Urlaubsgäste gehen ein und aus, ihre Kinder lernen den Wert der Lebensmittel und der Arbeit zu schätzen, die hinter dem Ertrag steckt. Der Hof von Wilfried und Martina Schümann ist mehr ein familiärer Zusammenschluss als ein nur ertragsausgerichteter Hof. 80 Hektar misst das Gelände, auf dem es Wohnungen, einen Hofladen, Äcker, eine Bäckerei, Ställe und Gewächshäuser gibt. Der Mittelpunkt des Hofes ist die Gemüsezucht. Mehr als 50 verschiedene Gemüsesorten werden angepflanzt, darunter Tomaten, Gurken und Paprika. Die Bäckerei bietet mehr als 20 verschiedene Brötchen- und circa 30 Brotsorten, die hauptsächlich aus hofeigenem Getreide gebacken werden. Eine Mutterkuhherde sowie Angler Sattelschweine und Bienenvölker nehmen auf ihre Weise ebenfalls am Hofleben teil. Außer im Hofladen verkauft der Schümannhof Gemüse, Obst, Fleisch und Milchprodukte auch auf Wochenmärkten und übers Internet. Der Hof bildet eine in sich geschlossene Kreislaufwirtschaft. Alles hier findet Verwendung. „Für den Kreislauf brauchen wir Kompost, das Gold des Ackers", erklärt Wilfried Schümann mit einem Schmunzeln. Der Kompost wird dabei für den Acker- und Gartenbau benutzt, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu fördern. Den Hühnern wird ein bewegliches Mobil als Wohnraum geboten, das durch seine Lageverschiebung Flächen für einen gerechten Lebensraum und eine natürliche Ernährungsweise garantiert. Dafür legen sie täglich frische Bio-Eier. 1980 stellte Geschäftsführer Wilfried Schümann gemeinsam mit seiner Frau Martina den Hof seiner Eltern um. Die Idee war, der konventionellen Landwirtschaft den Rücken zu kehren. „Das wollten wir keinen einzigen Tag mitmachen", erklärt er. Deren Methoden lehne er ab. „Insektizide sind Nervengifte. Was haben Nervengifte auf Lebensmitteln zu suchen?", fragt er, und es klingt richtig empört. Was hinter dem Wort „Lebensmittel" steckt Die Idee, den Hof umzustellen, kam ihm während einer Weltreise. Er habe die Folgen gesehen, die unsere Lebensweise verursacht. „Wir produzieren Armut in anderen Ländern, zerstören dort die Landwirtschaft, weil europäische Produkte in Afrika günstiger sind als afrikanische", sagt Wilfried Schümann. Es gebe auch andere Möglichkeiten, Landwirtschaft zu betreiben. Der Plan hatte Erfolg. Trotz anfänglicher wirtschaftlicher Schwierigkeiten können sie den Hof weiter auf ihre nachhaltige Weise fortführen. Diese Idee versuche er seinen Feriengästen mitzugeben. „Ich habe schätzungsweise 25.000 Kinder unterrichtet, mit ihnen Getreide angebaut. Mein Ziel ist es, ihnen zu zeigen, dass es zwar Arbeit kostet, gleichzeitig aber auch Spaß macht. Sie sollen lernen, wie die Preise zustande kommen und was hinter dem Wort Lebensmittel steckt", sagt Schümann. Auch auf seinem Hof blieben die Auswirkungen der Klimaveränderungen nicht aus. „Es ist schwierig geworden mit den hohen Temperaturen. Das Erntefenster ist in den letzten zehn Jahren länger geworden, und wir haben mit Frühjahrstrockenheiten zu kämpfen", sagt er. Es fehlten 500 Milliliter Wasser pro Quadratmeter. Konventionelle Landwirtschaften hätten allerdings noch mehr mit dem niedrigen Grundwasserstand zu kämpfen als er: „Wir benutzen keine großen Maschinen auf den Feldern. Dadurch ist der Boden nicht zusammengepresst wie bei normalen Feldern, und Wasser kann besser aufgenommen werden." Und er erklärt dem Besucher: „Sie müssen sich das wie mit einem Schwamm vorstellen." Die höheren Temperaturen führten aber auch dazu, dass neue Sorten gepflanzt werden können. Schümanns experimentieren derzeit mit dem Anbau von Melonen, Soja und Süßkartoffeln. Tomaten könnten sogar künftig im Freien angebaut werden. Gleichzeitig sei es jedoch möglich, dass vorher gepflanzte Sorten nicht mehr wachsen könnten. „Der Schaden ist größer als der Ertrag", sagt Wilfried Schümann. Sein Appell: Landwirtschaft dürfe nicht nur für den Moment betrieben werden. Wir müssten den künftigen Generationen eine lebenswerte Welt hinterlassen. „Was nützen den jungen Leuten Ausbildungen und Geld, wenn die Umwelt endlich ist?", fragt Schümann mit nachdenklichem Blick ins Grün.