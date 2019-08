„Ein Rezept gegen Ernteausfälle durch Dürre gibt es nicht“

Seit sieben Generationen betreibt die Familie von Friedrich Klose Landwirtschaft in Trittau. Mehr als zwei Jahrzehnte lenkt der 60-Jährige nun bereits die Geschicke des Hofs im Ortsteil Trittauerfeld. Seit 2007 gemeinsam mit Geschäftspartnerin Deetje Köhler. „Ein Jahr wie 2018 gab’s noch nie“, sagt der Landwirt besorgt. Sieben Monate, von April bis Oktober, dauerte die Trockenheit an. Nur dank Reserven kam Klose über die Runden. „Noch ein Dürrejahr würden wir nicht überstehen“, sagt er.

270 Milchkühe leben auf dem Hof. 350 Hektar Ackerland bewirtschaftet Friedrich Klose, baut Ackergras an, um das Vieh satt zu bekommen, dazu Getreide und Raps für den Verkauf. Unterstützung erhält er von zwei Mitarbeitern und drei Azubis. „Im vergangenen Jahr hatten wir beim Getreide 30 Prozent weniger Ertrag“, sagt er. Beim Gras seien 40 Prozent in der sengenden Sonne verbrannt. „Der erste Schnitt war noch gut“, berichtet Klose. Doch vom Frühjahr an regnete es kaum mehr einen Tropfen.

„Beim Weizen ernten wir normalerweise neun Tonnen je Hektar, 2018 waren es fünf.“ Beim Mais seien 50 Tonnen je Hektar normal, doch Klose erntete nur knapp 30. „Im Durchschnitt hat jeder Hektar mir 400 Euro weniger eingebracht“, sagt Klose. Insgesamt macht das Mindereinnahmen von 140.000 Euro. Er sagt: „Wir haben das nur deshalb überstanden, weil wir einen Futtervorrat für ein halbes Jahr vor uns hergeschoben haben“. Doch der sei nun restlos aufgebraucht. „Momentan bauen wir ihn wieder auf“, erzählt er. „Zwei Dürrejahre in Folge wären fatal.“

Hitzewelle führte zu großen Ertragsausfällen

Viele Landwirte in Stormarn habe die Hitzewelle härter getroffen, weiß Klose, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes ist. „Wer nicht über die Runden kam und Futter zukaufen musste, stand vor dem Dilemma, dass es wegen der Ertragsausfälle auch kaum welches zu kaufen gab.“ Und wenn, seien die Preise immens gestiegen. Bei Mindereinnahmen und Mehrausgaben wurden die Landwirte doppelt belastet. Viehhalter stellte die Versorgung der Tiere mit Wasser vor eine weitere Herausforderung. „Eine Kuh trinkt am Tag schon mal 100 Liter“, weiß Friedrich Klose. Der Trittauer hat einen rund 50 Meter tiefen Brunnen gebohrt. „Damit haben wir das vergangene Jahr durchgehalten. Voraussetzung ist aber, dass die Grundwasserreservoirs noch gefüllt sind“, sagt er.

Ein allgemeines Rezept gegen kommende Dürreperioden, wie Experten sie als Folge des Klimawandels vorhersagen, hat Friedrich Klose nicht. „Eine Bewässerung der Ackerflächen, wie sie oft ins Spiel gebracht wird, ist utopisch. 5.000.000 Liter Wasser brauche ich pro Hektar.“ Insgesamt macht das 1,75 Milliarden Liter. Das sei unfinanzierbar, außer man entnehme das Wasser einem Tiefbrunnen. „Im Durchschnitt der Jahre lohnt sich die Beregnung nicht – noch.“

Ackerbau mit Risikoverteilung

Wenig hält der 60-Jährige auch davon, im Anbau dauerhaft auf trockenheitsresistente Nutzpflanzen umzustellen, etwa Hirse oder Soja. „2017 hatten wir viel Niederschlag, keinen Tag über 25 Grad. Hirse wäre nicht gediehen“, sagt Klose und fragt: „Welche Pflanze soll ich also anbauen?“ Klose setzt stattdessen auf eine möglichst große Vielfalt. Bei zunehmend unberechenbarem Wetter mit immer mehr Extremlagen ist der Trittauer um Risikoverteilung bemüht: „Ich baue jetzt sechs Früchte an und verwende dabei verschiedene Sorten, die unterschiedlich gut an bestimmte Klimata angepasst sind.“ So sei Raps mit seinen bis zu einen Meter tiefen Wurzeln für die Dürre gewappnet. Auch Roggen könne Trockenheit verkraften. Weizen hingegen möge es lieber feuchter. Dazu gesellen sich Gerste, Ackergras und Mais.

Landwirtschaft in der Metropolregion 62 Prozent der Fläche der Metropolregion Hamburg werden landwirtschaftlich genutzt. In der Stadt Hamburg liegt der Anteil naturgemäß deutlich niedriger, bei 24,6 Prozent. Unter den angrenzenden Kreisen ist der Anteil an Agrarland im Landkreis Stade mit fast 73 Prozent am höchsten. 1 von 3

In den Kreisen Segeberg und Stormarn beträgt er jeweils gut 66 Prozent, gefolgt von Pinneberg (62), Herzogtum Lauenburg (58) und Harburg (52). Forstwirtschaft spielt in der Region eher eine untergeordnete Rolle. Nur im Landkreis Harburg liegt er mit einem Flächenanteil von 28,5 Prozent annähernd am Bundesdurchschnitt von 32 Prozent. 2 von 3

Der Kreis Herzogtum Lauenburg kommt auf 25,7 Prozent, Segeberg auf gut 17 Prozent. In Stormarn ist knapp 14 Prozent der Fläche mit Wald bedeckt. Die Schlusslichter bilden Pinneberg (8,8), Stade (7,2) und Hamburg (6,4). 3 von 3

Auch in der Viehhaltung hat sich Klose den klimatischen Bedingungen angepasst. Alle Wände des 2016 fertiggestellten Stallneubaus lassen sich öffnen. „Wenn es heiß wird, entsteht durch die Querlüftung ein Winddurchzug und ich kann den Tieren Abkühlung verschaffen“, sagt der Landwirt. „Kühe bevorzugen Temperaturen um die null Grad, da sind Temperaturen von über 30 Grad eine große Belastung.“ Der Stall ermöglicht es Klose, auf Ventilatoren oder kühlende Sprinkleranlagen, wie andere Betriebe sie einsetzen, zu verzichten.

Neben Ackerbau und Milchviehhaltung hat Friedrich Klose sich ein drittes Standbein aufgebaut – zur Absicherung. Seit 2011 betreibt er auf seinem Hof eine Biogasanlage, die Haushalte, Schulen und Gemeindeverwaltung in Trittau mit Wärme versorgt. Klose sagt: „Wir sind so gut es geht für kommende Wetterextreme gerüstet.“ Letztlich könne man aber nur an kleinen Schrauben drehen.

Klose: „Die Dürrehilfe war ein Flop“

Von der Politik erwarte er keine Unterstützung. „Die Dürrehilfe war ein Flop“, sagt er. Zu hoch seien die Auflagen für die Unterstützung, die ohnehin nur die Hälfte der Ausfälle deckt. „Wer kann schon nachweisen, dass er jede Schubkarre seiner Ernte über die Waage gefahren hat?“, fragt er und Sarkasmus schwingt mit. Zehn Prozent der Landwirte in Schleswig-Hostein hätten Hilfen beantragt. „Nur die Hälfte der Anträge wurde genehmigt“, beklagt Klose.

Einen Wunsch an die Politik hat er dennoch: „Dass den Landwirten in der Öffentlichkeit mit der Debatte um Massentierhaltung und Fleischsteuer oft die Hauptschuld am Klimawandel angelastet wird, ist nicht gerecht. Wir leisten einen notwendigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung.“ Die Debatte schrecke viele junge Landwirte davon ab, einen eigenen Betrieb zu übernehmen. Klose hat das Glück, schon einen Nachfolger gefunden zu haben: Sohn Mathias (30) möchte den Betrieb übernehmen.