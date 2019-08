Obst und Gemüse anbauen: Das rät ein Stormarner Experte

Noch bis Ende September wird im Hofladen täglich verkauft. „Unsere Saison endet mit der letzten gepflückten Blaubeere“, sagt Soltau. Dann beginnt bereits die Vorbereitungszeit für die nächste Ernte. Für Hobbygärtner ein guter Zeitpunkt, um mit dem Anpflanzen von Obst und Gemüse loszulegen. Für den Garten empfiehlt Soltau den Anbau von Erdbeeren und Blaubeeren. Gemessen an ihrem Betreuungsaufwand seien beide Obstsorten auch für Einsteiger geeignet, wie der Experte weiß: „Einmal im Boden eingepflanzt, benötigen sie nicht mehr viel Pflege“, sagt Soltau.

Für den Balkon sind Erdbeeren gut geeignet

Für eine optimale Ernte komme es jedoch auch hier auf die Beschaffenheit des Bodens an: Während Erdbeeren einen sehr nährstoffreichen Boden benötigen, ist bei Blaubeeren das Gegenteil der Fall. Hier sollte der pH-Wert möglichst gering sein. Um diesen zu ermitteln, arbeitet Soltau mit einem Institut zusammen, das für ihn regelmäßig Bodenanalysen durchführt. Für den Hausgebrauch rät er zum Kauf einer eher nährstoffarmen Torferde, mit der das ausgehobene Pflanzenloch befüllt werden kann. Für den Balkon eignen sich laut Soltau Erdbeeren am besten. Dies begründet er vor allem mit der Jahreszeit, in der das Obst eingetopft wird. „Erdbeeren können entweder jetzt oder auch im Frühjahr gepflanzt werden“, sagt Soltau.

Verschiebe man das Eintopfen auf März oder April, könne gleichzeitig verhindert werden, dass ein Pflanztopf aufgrund von überfrierender Nässe platzt, die Wurzeln beschädigt werden und die Pflanze so abstirbt. Blaubeeren müssten dagegen im Herbst eingepflanzt werden und damit auch frostige Wintermonate im Topf überstehen.

Weißer Spargel ist etwas für Fortgeschrittene

Von Himbeeren rät Soltau Einsteigern eher ab, da diese „sehr sensibel“ seien. Anspruchsvoll und sehr arbeitsintensiv sei auch die Pflege von weißem Spargel. Zum Anfang empfiehlt Soltau daher, auf grünen Spargel auszuweichen.

Seit 1981 wird auf dem Barsbütteler Hof das Stangengemüse angepflanzt. Seit knapp 20 Jahren widmet sich Bastian Soltau auch dem Anbau verschiedener Beerensorten. Unabhängig von der Pflanzenart rät der Hofbesitzer allgemein zu ausreichend Geduld. Soltau: „Bis zu einer guten und ergiebigen Ernte braucht es mehrere Jahre Zeit.“ Für ihn ist die Ernte in diesem Jahr besonders ergiebig. Auf einem kleineren Feld in Nähe des Hofladens sind noch weiterhin frische Erdbeeren verfügbar. Sie sollen in wenigen Tagen geerntet werden.