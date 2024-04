Landkreis Harburg. Pflanzenmarkt und Treckerfahren, Frühlingsfest mit Live-Musik: Diese Höfe im Hamburger Süden machen am Wochenende Lust auf mehr.

Am kommenden Wochenende geht die Hofladen-Saison wieder so richtig los. Den Auftakt macht am Sonnabend, 27. April, der Biohof Overmeyer in Seevetal-Hittfeld mit seinem Frühlingsfest.

Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher an Feldrundfahrten, Bastelaktionen und Treckerfahrten teilnehmen, Live-Musik hören oder sich beim Pflanzenmarkt mit Kräutern, Stauden, Gemüsejungpflanzen und anderen Gewächsen eindecken.

Frühling auf dem Land: Bauernhöfe im Hamburger Süden lassen es krachen

Der Pflanzenmarkt beginnt bereits um 8 Uhr. Die Feldrundfahrten starten um 11.30, 13.30, und 15.30 Uhr. Mit Bauer Uli Overmeyer geht es zu den Ackerflächen und Tieren. Zusätzlich werden auch wieder kurze „Tuckertouren“ für die jüngsten Gäste angeboten. Von 12 bis 16 Uhr gibt es Live-Musik mit Henning Haselau und seinem Saxofon.

Um 13 Uhr erwartet die Gäste ein kleines Intermezzo von „Trøt“, der Jazzband des Gymnasiums Hittfeld. Die Manufakturküche des Biohofes und Hofladens in Emmelndorf will die Besucher des Frühlingsfestes bei den Öko-Landwirten mit süßen und herzhaften Köstlichkeiten verwöhnen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Hof Oelkers lädt zur Messe rund um Haus und Garten ein

Rita Oelkers und ihr Sohn Arndt laden zur Messe auf ihren Spargelhof in Wenzendorf-Klauenburg ein. © Sabine Lepél | Sabine Lepél

Ebenfalls am kommenden Wochenende findet auf Hof Oelkers in Wenzendorf-Klauenburg die Messe „Haus- und Gartenwelt“ statt. Am Sonnabend und Sonntag kann jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr auf dem Freigelände und in der großen Halle des Spargel- und Tannenbaumhof vieles, was Haus und Garten betrifft, an einem Ort erlebt, geprüft, getestet und verglichen werden.

Über 100 Aussteller zeigen in Klauenburg ihre neuen Ideen und Techniken und geben Tipps, die das Leben leichter und schöner machen sollen. Viele Handwerker bauen auf dem Messegelände ihre Werkstatt auf und zeigen, wie sie arbeiten.

Ob Rad oder Auto: E-Mobilität als Schwerpunkt

Ein Schwerpunkt der Messe ist das Thema E-Mobilität. Die Autohäuser aus der Region zeigen den aktuellen Stand Ihrer E-Fahrzeuge und informieren ausführlich über Technik und Zukunft. Außerdem gibt es eine Auswahl brandneuer E-Bikes und E-Motorroller. Zudem stellen Elektrofirmen „E-Tankstellen“ (Wallboxen) und deren Installation für den privaten Bereich auf der Messe vor.

Die Jüngsten lockt die große Außenspielfläche, die Erwachsenen das breite gastronomische Angebot auf dem Hof. „Leider mussten wir ein Eintrittsgeld einführen, da die Kosten für die Ausrichtung stark gestiegen sind“, bedauert der Veranstalter. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder haben nach wie vor kostenfreien Eintritt.

Der Landhof der Firma Zum Dorfkrug hat sich schnell zu einer neuen Attraktion in Neu Wulmstorf entwickelt. © HA | Sabine Lepél

Freier Eintritt: Dorfkrug-Landhof feiert Frühlingsparty

Am Dienstag, 30. April, lädt der Dorfkrug-Landhof Neu Wulmstorf zu einer großen Frühlingsparty ein. Sie beginnt um 18.30 Uhr und bietet neben neuen Speisen und Cocktails auch Musik mit den Bands „Parity Alley“ und „Rockbahnhof“ sowie mit DJ Nickstar.

Anlass der Party ist nicht nur der Frühling, sondern auch das 20-jährige Bestehen der „Sylter Salatfrische“, dem bundesweit bekannten und erfolgreichen Dressing, mit dem Dorfkrug-Inhaber und Landhof-Gründer Thomas Hausschild den Durchbruch seiner Dorfkrug-Marke feierte. Eine Anmeldung zur Party ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei.