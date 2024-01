Hamburg-Mitte Pkw brennt in der City Süd – Feuerwehr kann nicht löschen

Die Feuerwehr Hamburg hatte in der Nacht Probleme, einen brennenden Pkw in der Süderstraße zu löschen.

Aus einem Hydranten in der Süderstraße kommt kein Wasser. Was das mit den extremen Wetterbedingungen in Hamburg zu tun hat.