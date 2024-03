Rosengarten. Die Grillsaison und Ostern stehen vor der Tür. Der Experte Flo Wolff aus Rosengarten gibt Tipps und präsentiert sein Top-Menü im Garten.

Mit dem Osterfest startet in vielen Gärten in Harburg und Umland die Grillsaison. Aus diesem Anlass hat das Abendblatt Profi-Griller Flo Wolff nach seiner Empfehlung für das perfekte Ostermenü vom Grill gefragt. Der 48-jährige Grill-Influencer ist durch seinen Blog Hamburg Grill Authority auf Facebook und Instagram über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Er gibt Grillseminare und arbeitete bereits mit großen Firmen zusammen.

Seine persönliche Außenküche steht im Garten seines Einfamilienhauses in Rosengarten (Landkreis Harburg). Dort lebt der Grillexperte mit seiner Frau und zwei Kindern. Weil seine Tochter und seine Frau sich überwiegend vegetarisch ernähren, packt der „Grillmeister“ nicht nur Steaks auf das Rost, sondern nutzt eine besondere Grillplatte die sogenannte „Plancha“ um regelmäßig auch Gemüse zu grillen.

„Das passt perfekt in die Jahreszeit und die leichte Grillküche liegt mit Garnelen und Gemüse voll im Trend“, erklärt Florian Wolff. „Gemüse lässt sich super grillen, damit es den besonderen Kick gibt, muss es aber mit genügend Vorlauf vorbereitet werden“, so Wolff.

Der Grillprofi ist selbst Vegetarier und wirft nicht nur Steaks, sondern auch viel Gemüse auf den Grill. © LENTHE-MEDIEN | Lenthe-Medien/Hamburg Prominent

So wird‘s Ostern lecker: Drei-Gänge-Menü vom Grill im eigenen Garten

Für Ostern hat er sich ein drei Gänge Menü überlegt, dass auch auf dem Holzkohlegrill mit Deckel vom Baumarkt gut nachzugrillen ist. Der Profi nutzt hingegen einen modernen Grill mit Holzpellets. Seine Vorspeise: „Gegrillte rote Beete mit Fetasalat.“ Zunächst werden zwei vorgekochte rote Beete-Knollen kurz in der direkten Flamme des Grills fertig gegart. Der BBQ-Experte selbst legt die Rote Beete direkt in die Glut seines Feuers der Feuertonne. In der Zwischenzeit gibt der Profi den Fetakäse in eine Grillschale, gibt frischen Knoblauch und einen guten Schuss Olivenöl dazu, pfeffern und salzen. Noch einen Löffel Paprikapulver und das Ganze für 20 Minuten in eine Zone mit indirekter Hitze des Grills stellen.

Während der Feta-Käse warm wird, schneidet Flo Wolff die Rote Beete in feine Scheiben. Außerdem zerkleinert er 100 Gramm Walnüsse und verrührt sie in reichlich Olivenöl, 2 Teelöffeln Senf, Salz und Pfeffer für eine geschmackvolle Vinaigrette mit Crunch. „Wer es feurig mag, kann gerne eine Chilischote dazugeben“, so der Experte, während er Rucola-Salat mundgerecht schneidet. Die Rote Beete wird auf einem Teller angerichtet, der ebenso in Scheiben geschnittene Feta-Käse darübergelegt. Den Rucola in der Vinaigrette schwenken und über dem Feta verteilen. „Dazu noch eine Scheibe Baguette und die leichte, frühlingshafte Vorspeise ist servierfertig“, so Flo Wolff.

Servierfertig: Gegrillte rote Beete mit Fetasalat. © LENTHE-MEDIEN | Lenthe-Medien/Hamburg Prominent

Zum Hauptgang gibt es gegrillten Tafelspitz mit Spargel und Smashed Potatoes

Für den Hauptgang ist bereits am Vortag etwas Vorarbeit nötig. Kräuter wie Petersilie, Rosmarin und Thymian sowie Knoblauch hacken und am besten im Mörser anpressen, bevor man sie mit reichlich Olivenöl bedeckt und mit Pfeffer und Salz abschmeckt. „Über Nacht ziehen lassen“, rät der Profi, zur Not schmeckt es, aber auch wenn man die Marinade direkt ansetzt. Außerdem müssen Kartoffeln vorgekocht werden. Für eine leichte Wasabicreme Wasabi mit Mayonnaise und Creme Fraiche verrühren.

Die Fettkappe vom Tafelspitz, als südamerikanische Variante Picanha genannt, rautenförmig einschneiden und kräftig salzen. Das Fleisch mit einer Mischung aus Pfeffer und Salz kräftig einreiben. Und bei 180 Grad in die indirekte Hitze des Grills legen. „Dabei ist es wichtig auf die Kerntemperatur des Fleisches zu achten, dafür braucht man ein Grillthermometer, dass ich jeden ambitionierten Griller nur ans Herz legen kann“, erklärt Flo Wolff. Wenn die Kerntemperatur 54 Grad erreicht ist, das Fleisch über direkter Flamme für ein bis zwei Minuten von jeder Seite scharf angrillen und die Picanha anschließend 10-15 Minuten ruhen lassen.

Der Hauptgang auf dem Teller: Tafelspitz mit Spargel und Smashed Potatoes. © LENTHE-MEDIEN | Lenthe-Medien/Hamburg Prominent

Nächster Schritt auf der Grillplatte: Günen Spargel und Kartoffeln anbraten

In dieser Zeit den vorzugsweise grünen Spargel und die Kartoffeln auf eine Grillplatte oder Plancha legen und dort on Öl anbraten. Die Kartoffeln mit einem schweren Gegenstand pressen und von beiden Seiten krossbraten. Als Öl eignet sich hier ein Kräuteröl. Aber Vorsicht – nur das Öl nehmen, nicht die Kräuter. Parallel den Spargel kurz anbraten und in Zucker karamellisieren. „Die Spargelköpfe sollten von der Hitzequelle abgewandt auf die Platte gelegt werden und wirklich nur ganz kurz anbraten, damit der Spargel seinen Biss behält“, rät Flo Wolff. Das Gemüse an der Seite des Tellers anrichten und über den Spargel noch ein wenig Crema Balsamico spritzen.

Mit einem Pinsel einen Spiegel mit der Wasabicreme auftragen. Tafelspitz in feine Scheiben aufschneiden und auf den Wasabispiegel legen. Für die Farbe kann Tafelspitz mit grünem Wasabi-Sesam bestreut werden.

Für Vegetarier: Einfache, aber schmackhafte Variante ohne Fleisch

„Immer beliebter werden auch beim Grillen Veggiegerichte. Besonders gut eignen sich Pilze zum Grillen, etwa Champignons und Kräuterseitlinge“, erklärt Flo Wolff, „auch für diese Gericht habe ich zwei einfache und leckere Varianten für Vegetarier entwickelt.“

Für die Veggievariante die Pilze in Scheiben schneiden und in Teriyakisauce 2 Stunden marinieren. Alternativ können auch Garnelen genutzt werden. Sowohl Garnelen wie Pilze sind schnell durchgegrillt. Dafür die Zutaten von beiden Seiten auf der Plancha kurz grillen und auf der Mitte des Tellers, wie Tafelspitz, anrichten. Bei der Garnelenvariante eignet es sich die vier Garnelen auf einen Spieß zu zuziehen und von beiden Seiten anzugrillen.

Der Profi am Grill in seinem Garten. © LENTHE-MEDIEN | Lenthe-Medien/Hamburg Prominent

Österliche Nachspeise mit Eierlikör und flambierten Pflaumen

Dafür wird Mascarpone und der Eierlikör miteinander verrührt. Die Pflaumen vierteln und auf der Grillplatte angrillen. In Zucker karamellisieren und im Gin flambieren. Anschließend die Pflaumen auf der Mascarponecreme anrichten. „Fertig ist das Ostermenü mit drei Gängen und jeder Menge aha-Effekten“, freut sich Profigriller Flo Wolff, der natürlich auch zu Ostern seine eigene Familie mit einem Grillmenü verwöhnt.

Wichtig: Das Fleisch muss meist beim Fleischer vorbestellt werden, die Zutaten für das Menü kosten etwa 100 Euro. Der zeitliche Aufwand, beträgt beim gemütlichen Grillen etwa zwei Stunden. Wer keine Plancha hat, kann auch eine gusseiserne Pfanne oder eine Metallplatte über einem Feuerkorb als Provisorium nutzen.

Einkaufsliste für 4 Personen:

Eigentlich in jedem Haushalt vorhanden: Senf, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Paprika Edelsüß, Zucker

Vorspeise: Gegrillte rote Beete – Fetasalat

2 vorgekochte Rote Beete

250 gr. weichen Feta (Kuhmilch)

1 Paket Rucola

100 gr. Walnüsse

1 Knoblauchzehe

Paprika Edelsüß

Olivenöl

Senf, Salz, Pfeffer

Hauptspeise: Gegrillter Tafelspitz (Picanha) mit Spargel und Smashed Potatoes

1 Tafelspitz mit Fettkappe

12 mehligkochende Kartoffeln

16 Stangen grüner Spargel

1 Tube Wasabi

200 gr. Creme Fraiche

100 gr. Mayonnaise

Frische Kräuter: Petersilie, Rosmarin, Thymian

1 Knoblauchzehe

Crema Balsamico

Wasabi-Sesam

Pfeffer, Salz, Zucker, Olivenöl

Für die Veggiealternative:

4 Kräuterseitlinge oder 4 Garnelen

Teriyakisauce

Nachtisch: Eierlikör-Mascarponecreme mit flambierten Pflaumen