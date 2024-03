In der Nacht auf Sonntag schlugen Flammen aus einem Mehrfamilienhaus in Eversen-Heide im Landkreis Harburg. Anwohner des Karlsteinwegs bemerkten den Brand kurz nach Mitternacht und alarmierten sofort die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, fanden sie die Eingangstür des knapp 500 Quadratmeter großen Gebäudes weit offen. "Wir dachten zunächst, es könnten noch Menschen im Gebäude sein", sagte Arne Gewert, Einsatzleiter der Feuerwehr aus Appel. © HA | Joto