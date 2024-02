Seevetal. Kosten müssen von Senioren selbst getragen werden. Auch Taschengeld der Bewohner offenbar futsch. Was mit den Mitarbeitern passiert.

Damit hatte so plötzlich niemand gerechnet – schon gar nicht die Betroffenen selbst. „Ich habe keine guten Nachrichten für Sie. Wir müssen schließen. Sofort!“: Mit diesen Worten begrüßte der Insolvenzverwalter des Senioren-Pflegeheims Falkenhof in Maschen am vergangenen Dienstagabend rund 40 Angehörige. Eine Hiobsbotschaft angesichts des dramatischen Mangels an Pflegeplätzen im Landkreis Harburg.