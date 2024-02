Lüneburg. Last-Minute-Geschenk gesucht? Im Salzmuseum Lüneburg sind ausgewählte Objekte der Zuckerbäcker-Ausstellung zu haben. So funktioniert‘s.

Noch auf der Suche nach einem Valentinsgeschenk, das es sonst nirgendwo gibt? Das Salzmuseum in Lüneburg hätte da eine Idee: kleine und große, handwerklich hergestellte Kunstwerke aus Zucker. Sie gehören zur aktuellen Sonderausstellung „Süße Pracht“, das ein Zuckerbankett aus dem Jahr 1585 nachstellt.

Wer sich eines der Unikate sichern möchte, kann noch bis Mittwoch, 14. Februar während der Öffnungszeiten des Museums die Ausstellung besuchen und dabei den Preis des Exponats erfragen, das für den Liebsten oder die Liebste sein soll. Die Mitarbeiter des Museums sind beim Verpacken des Geschenks gern behilflich.

Egal ob eine unvergängliche Rose aus Zucker, ein imposanter Pfau oder eine kunstvoll verzierte Torte: „Bei uns ist für jeden Geschmack und Geldbeutel ein süßes Souvenir dabei“, sagt Laurenz Gottstein von der Museumsstiftung Lüneburg. So sei die kleine Rose schon für 5 Euro zu haben, eine kunstvoll geschichtete Torte für um die 50 Euro.

„Ich bin ja nicht aus Zucker“ - im Lüneburger Salzmuseum dreht sich bis Mittwoch noch alles um das Thema „Süße Pracht“. © HA | Salzmuseum

Wichtig: Die kleinen Köstlichkeiten können nicht verspeist werden – sie sind reine Deko-Objekte. Zwar ist ihr Hauptbestandteil Zucker, doch um sie für einen so langen Zeitraum haltbar zu machen, seien viele Zusatzstoffe hinzugefügt worden. Umso länger können sich dafür die Beschenkten an ihrem zuckersüßen Kunstwerk erfreuen.

Gute Frage: Wie funktioniert das Kunsthandwerk des Zuckerbäckers?

Und so geht es zum Last-Minute-Geschenk aus dem Salzmuseum: Von morgen, 13. Februar bis zum Valentinstag am 14. Februar haben Interessierte noch einmal die Gelegenheit, die Ausstellung „Süße Pracht“ zu besuchen – sie ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die letzte Führung mit Museumsdirektorin Dr. Alexandra Hentschel findet am Mittwoch um 16 Uhr statt.

Hier gibt es dann noch einmal jede Menge spannender Hintergrundinformationen zu den süßen Exponaten: Wie funktioniert das Kunsthandwerk des Zuckerbäckers? Wozu diente so ein kalorienhaltiges Bankett? Und natürlich: Was ist der letzte Preis?

Hergestellt wurden die Museumsobjekte übrigens von Zuckerbäckermeister Georg Maushagen, der das märchenhaft süße Bankett in Anlehnung an einen zeitgenössischen Kupferstich fertigte – aus insgesamt einer Tonne Zucker. Sweet Valentines Day!

Salzmuseum Lüneburg, Sülfmeisterstraße 1, 21335 Lüneburg. Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren und Studierende der Leuphana Universität Lüneburg haben freien Eintritt.