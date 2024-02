Buxtehude. Flutkatastrophe, Krankheit und Tod: Ein Orgel-Projekt entwickelte sich zu einer unglaublichen Geschichte - und lässt doch hoffen.

Die Orgel gilt als ein himmlisches Instrument, das Unsagbares auszudrücken vermag. Wenn die neue Chororgel, die zurzeit in der Buxtehuder St. Petri-Kirche aufgebaut wird, in Kürze das erste Mal erklingen wird, schwingt dabei tatsächlich eine unglaubliche Geschichte mit – ein wahres Orgel-Drama, klassisch in fünf Akten. Denn der Weg des Instruments an seinen angestammten Platz war begleitet von Hochgefühl, Unglück, Naturkatastrophen, Tod und Trauer. Doch die Orgel-Odyssee von Buxtehude erzählt auch von Hoffnung, menschlicher Größe und Zusammenhalt.