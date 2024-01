Buxtehude. Weiße Socken und Sandalen: Ein angeblich männerfeindliches Titelbild der VHS Buxtehude sorgt für Aufregung und Diskussionsstoff.

„Sandalismus“ in Buxtehude: Nackte Männerbeine in weißen Socken und schwarzen Sandalen sorgen in der Hansestadt gerade für Aufregung. Das könnte man als Provinzposse abtun. Doch bei dem Stress, den die Volkshochschule Buxtehude gerade mit dem Titelbild für ihr aktuelles Programmheft hat, steckt wohl mehr dahinter. Die Wellen schlagen hoch. Von „Diskriminierung“ ist die Rede. Wer regt sich denn da so auf? Und über was? Und haben die Menschen in Buxtehude keinen anderen Probleme?