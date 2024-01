Neu Wulmstorf. Programm richtet sich an „reformwillige Fitness-Einsteiger“. Lauftherapeut und Pastoren betreuen die Gruppe. Wann der Kurs startet.

Martin Luther und die Fitness: Das sind zwei Begriffe, die nicht wirklich zueinanderpassen – zumindest auf den ersten Blick, zumal dem ehemaligen Augustinermönch besonders in der zweiten Hälfte seines Lebens nicht gerade ein Hang zu übermäßigem Verzicht nachgesagt wurde.

Doch auf den zweiten Blick könnte sich doch eine Verbindung ergeben – wenn man die Dinge so interpretiert wie die Lutherkirche in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg), die dadurch auf eine ungewöhnliche Idee gekommen ist.

Überraschende Idee: Lutherkirche Neu Wulmstorf startet Laufkurs durch Fischbeker Heide

„Die Reformation bietet eine gute Gelegenheit, auch einmal die eigene körperliche Fitness zu hinterfragen und ordentlich nach vorne zu bringen. Warum also nicht die Thesen Luthers mit ein paar Trainingseinheiten Laufsport/Nordic Walking zu kombinieren?“, fragt Pastor Florian Schneider.

„Acht Wochen in Bewegung“ heißt das Programm, das zumindest für den Landkreis Harburg eine Premiere darstellen dürfte, es startet am 12. März. Dann wird Lauftherapeuth Ingolf Böhme reformwillige Fitness-Einsteiger zum SlowRunning und Nordic Walking in die Fischbeker Heide bitten – Seite an Seite mit den Co-Trainern Schneider und Helge Scholz, im Hauptberuf Pastoren an der Lutherkirche Neu Wulmstorf. Eine gute Gelegenheit, Kopf und Geist ordentlich durchzupusten.

Das Ziel: Ideale Trainings- und Geisteseinheiten für jedes Alter

Das Angebot richte sich an gesundheitsbewusste Lauf-Anfänger, die mit zielgerichteter Bewegung sinnvoll, sportlich und geistreich aktiv werden wollen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. „Wir justieren sinnvoll das Pensum für jeden Einzelnen, damit der Leistungsstand immer perfekt zur Gruppe passt. Wir wollen niemanden überfordern oder unterfordern, sondern allen Altersklassen ideale Trainings- und Geisteseinheiten bieten“, schreibt Schneider. „Wir wollen draußen sein in der Natur mit viel Spaß im Team (wir lachen viel) – und lernen in diesem Spezialkurs auch gleich noch etwas über den Ur-Reformator.“

An ausgewählten Stationen wird es Input zu Martin Luther geben, erklären die Pastoren und Mitläufer Schneider und Scholz, die für die Kirchengemeinde diesen Lauf mit Luther organisieren: „Wir freuen uns auf viele Aktive, die mit uns mit sportlicher Aktivität erfahren möchten, was Luther heute den Menschen zu sagen hat.“

Zu den Gewinnern können sich am Ende alle zählen: Nach Kursende werden unter den Teilnehmenden Preise regionaler Unternehmen verlost. Der Kirchengemeinde verspricht Lauftrainer Böhme eine Spende, die zur Gestaltung des restlichen Lutherjahres genutzt werden kann. „Wie man sieht: Laufen und Luther, das passt schon“, so Dr. Florian Schneider.

„Acht Wochen in Bewegung“: Das Laufprogramm startet am 12. März und endet am 2. Mai 2024, jeweils eine Stunde am Dienstag und Donnerstag. Treffpunkt ist der Waldparkplatz am Hogenbrook in Fischbek um 19 Uhr. Der Startpreis pro Teilnehmer betragt 70 Euro. Anmeldung vor Ort oder unter www.ingolf-boehme.de / Tel. 0175-5619317.