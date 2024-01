Tostedt. Zu den 14 Kindertagesstätten in der Samtgemeinde kommt eine weitere hinzu, die alle anderen übertrifft –auch beim Baupreis.

In der an der Weller Straße in Tostedt entstehenden Kita können nach der zum Jahresende geplanten Fertigstellung zeitgleich bis zu 130 Kinder betreut werden. Damit können zwei Drittel der von den auf der Warteliste stehenden Eltern gewünschten Plätze angeboten werden. Sie verteilen sich auf vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Die 1876 Quadratmeter umfassende Kita an der Weller Straße liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Otter, grenzt aber unmittelbar an die Wohnbebauung der Gemeinde Tostedt an. Energietechnisch wird sie mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage auf dem neuesten Stand sein. Das hat seinen Preis: Mit Kosten in Höhe von 8,16 Millionen Euro wird die Kita an der Weller Straße die Teuerste, aber auch die Modernste der Samtgemeinde Tostedt werden.