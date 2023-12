Unfall im Alten Land: Autofahrerin (75) schwer verletzt

Seniorin ist in Richtung Hamburg auf der Landstraße unterwegs, als ihr Citroen in den Gegenverkehr gerät. Mit schlimmen Folgen.

Hollern-Twielenfleth. Am Sonntag ist es um 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Alten Land gekommen. Wie die Polizei Stade mitteilte, wurde dabei eine 75 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt, zwei weitere Personen in einem anderen beteiligten Fahrzeug kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Laut Polizeiangaben war die 75-Jährige in einem Citroen C 1 aus Hamburg auf der L 140 in Richtung Hamburg unterwegs, als sie in Hollern-Twielenfleth auf der Hollernstraße aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet.

Altes Land: 71-Jähriger kann nicht mehr ausweichen - schwerer Unfall

Der 71-jährige Fahrer eines Landrovers aus Kirchgellersen konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Die Feuerwehren aus Hollern-Twielenfleth und Mittelnkirchen wurden laut Polizei alarmiert, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass Personen in einem der Fahrzeuge eingeklemmt sein könnten. Die 75-Jährige konnte dann von den eintreffenden Feuerwehrleuten aus ihrem Auto befreit werden.

Unfall im Alten Land: 75-Jährige wurde durch Retter wiederbelebt

Sie sei noch an der Unfallstelle durch den Stader Notarzt und die Besatzungen von drei eingesetzten Rettungswagen wiederbelebt und dann anschließend stabilisiert mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.worden. Der 71-Jährige und seine 68-jährige Ehefrau als Beifahrerin kamen ebenfalls ins Elbeklinikum zur Untersuchung.

Mehr zum Thema

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Etwa 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Unterstützen den Rettungsdienst, kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und sicherten die Unfallfahrzeuge ab. Die L 140 musste für die Zeit der Arbeiten sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen im Verkehr, so die Polizei Stade. Beide Fahrzeuge wurde bei dem Unfall total beschädigt, der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die die Citroen-Fahrerin vor der Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161/64 71 15 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.