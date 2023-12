Polizei Harburg: Blutiger Streit in Hausbruch – Mann (35) mit Messer in Rücken gestochen

Zahlreiche Blutspuren in Hausbruch. Mordkommission ermittelt. Zweiter Mann mit Flasche niedergeschlagen.

Polizei Harburg Messerstich in den Rücken: Mann (35) in Not-OP gerettet

Harburg. Blutige Auseinandersetzung am Rehrstieg in Hausbruch: Am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr ist ein 35 Jahre alter Mann niedergestochen worden. Zahlreiche Blutspuren auf dem Asphalt zeugen von der schweren Verletzung.

Zuvor war es dort offenbar zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im Verlauf erhielt der 35-Jährige eine Stichverletzung im Rücken. Er wurde in Tatortnähe von einem Notarzt versorgt. Im Krankenhaus retteten Ärzte mit einer Notoperation sein Leben. Ein weiterer Mann ist offenbar mit einer Flasche niedergeschlagen worden. Auch er wurde verletzt.

Zahlreiche Polizeibeamte durchsuchten ein Waldstück nach der Tatwaffe.

Foto: HamburgNews Christoph Seemann / HA

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Eine Gruppe von Polizisten durchsuchte am Morgen den angrenzenden Park nach der Tatwaffe. Ob sie gefunden wurde, ist bislang nicht bekannt. Bereits zwei Stunden zuvor hatten sich in dem Stadtteil zwei Gruppen eine Auseinandersetzung geliefert, bei der eine Frau leicht verletzt worden war.

Blutiger Streit in Neugraben: Gruppen waren schon vorher aneinander geraten

Nach Erkenntnissen der Polizei waren es dieselben Gruppen, die gegen 3.30 Uhr aufeinander trafen. Dabei kam es zu dem folgenschweren Einsatz der Stichwaffe.

Konkrete Hinweise auf den Messerstecher gab es zunächst nicht. Nach der ersten Auseinandersetzung hatte die Polizei allerdings mehrere Personen anhalten und ihre Personalien feststellen können. Sie gelten jetzt als wichtige Zeugen und dürften von Beamten der Mordkommission vorgeladen und vernommen werden. zv