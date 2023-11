Von wegen Krise: Buchholzer Kulturbühne meldet Besucher-Boom

Buchholz. Die Empore, das Veranstaltungszentrum im Zentrum der Nordheidestadt Buchholz, brummt: Seit Juli verzeichnen die Macher rund 41 Prozent mehr verkaufte Karten gegenüber dem Vorjahr. Und dies trotz allgemein knapper Geldbeutel. Wie geht das? Geschäftsführer Onne Hennecke hat da so eine Vermutung: „Gerade in krisenhaften Zeiten sehnt sich der Mensch nach Inspiration und gerne auch mal nach mal Ablenkung, dies ist nicht verwerflich.“ Auch ist der typische Kulturbesucher nach vielen Untersuchungen gut situiert und kann höhere Lebensunterhaltskosten besser ausgleichen.

Buchholz freut sich auf den großen Opernball in der Empore

Foto: Empore Buchholz / HA

„Aber auch unsere Eintrittspreise sind konkurrenzfähig, häufig sind Künstler in der Empore günstiger zu sehen als etwa in Hamburg.“ So sind für das Konzert der beliebten 12 Tenors am 21. Februar 2024 in der besten Preisklasse 45,50 Euro fällig, am Tag davor in der Hamburger Laeiszhalle sind es 25 Euro mehr. Und die Fahrt- und Parkkosten sind noch nicht einmal einbezogen. Viele gute Gründe also nach Buchholz zu kommen und das jetzt veröffentlichte neue Programmheft bietet von Dezember bis Anfang April dazu viel Auswahl: 104 Kulturveranstaltungen von A-Cappella bis Theater: 30 Konzerte, 31 Theatervorstellungen von denen 15 für Kinder sind, 16 Abende mit Comedy/Kabarett, 8 Lesungen bzw. Vorträge, fünf Tanzabende und weitere Termine aus Musical und Kleinkunst.

Der Abend mit Jürgen von der Lippe ist bereits ausverkauft

Viele Termine sind bereits seit längerem im Vorverkauf und teilweise sogar schon ausverkauft wie der Auftritt von Jürgen von der Lippe Anfang Februar. „Bei diesen Stars geht es mitunter sehr schnell“, sagt Onne Hennecke und empfiehlt Interessenten auch häufiger auf die Homepage der Empore Buchholz zu schauen. „Hohe Nachfrage haben wir aktuell bei dem Konzert von Ulrich Tukur & den Rhythmus Boys (19. Januar), der Komödie „Dat Frollein Wunder“ aus dem Ohnsorg Theater (24. Januar), dem irischen Tanzabend „Celtic Rhythms“ (7. Februar.) aber auch dem Comedian Rüdiger Hoffmann (13. Januar).

Auch die Sitzplätze für den schönsten Ball der Region, den Buchholzer Opernball (24. Februar) werden laut Hennecke langsam knapp. Der Empore-Chef: „Bei so einem großen Angebot ist es schwer zu wählen, deshalb ist auch ein Gutschein zum Verschenken immer eine gute Idee. Dieser ist auch online zum Ausdrucken auf der Homepage der Empore zu erhalten.“

Onne Hennecke, Geschäftsführer der Empore Buchholz

Foto: Heinrich Helms / HA

Winterprogramm des Veranstaltungszentrums in Buchholz liegt jetzt in Heftform vor

Das neue Winterprogramm des Veranstaltungszentrums in Buchholz liegt jetzt in Heftform vor. Auf Wunsch sendet das Empore--Team das Programmheft auch kostenfrei zu, ein Anruf in der Karten-Kasse (04181/287878) genügt. Alle Veranstaltungen sind online direkt zu buchen unter www.emporebuchholz.de.