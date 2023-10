Idyllische Tour auf der Elbe bei Hamburg mit dem Traditionssegler Wilhelmine: Nur noch zwei Törns

Stade/Hamburg. Der Traditionssegler „Wilhelmine von Stade“ setzt in diesem Jahr noch zweimal seine Segel, um zu öffentlichen Gästefahrten auf der Elbe aufzubrechen. Die Törns bieten eine entschleunigende Alternative zum Gruselgeschehen am Halloween-Tag oder das Rundum-glücklich-Paket mit Elbfahrt und Bummel über den Hamburger Weihnachtsmarkt in der Adventszeit.

Am Halloween-Tag Entschleunigung auf der Elbe finden

Der 31. Oktober steht unter dem Namen Halloween im Zeichen, der Geister, Gespenster und Gruseligkeiten. Auf der Elbe kann man dem entgehen: Bei einer Fahrt mit der „Wilhelmine“ sind nur das Pfeifen des Windes in den Segeln und das Schlagen der Wellen gegen den Bug zu hören: Statt Gruselfaktoren warten Entschleunigung und der beruhigende Blick aufs Wasser. Der Kurztörn startet am Dienstag, 31. Oktober, um 15 Uhr am Stader Stadthafen und führt die Gäste in vier Stunden entlang der malerischen kleinen Häfen der Unterelbe.

Auf der Elbe in Weihnachtsstimmung kommen: Besinnlicher Segeltörn im Advent

Die letzte Fahrt der „Wilhelmine“ im Jahr 2023 führt am Sonnabend, 16. Dezember, in den Hamburger Hafen. Dort erhalten die Gäste ausgiebigen Landgang zum weihnachtlichen Shopping-Bummel in der großen Stadt oder zum besinnlichen Schlendergang auf einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte Hamburgs. Der Tagestörn beginnt um 8 Uhr mit dem Ablegemanöver am Stader Stadthafen. Das Schiff folgt dem Lauf der Schwinge und segelt dann über die Elbe.

Gegen 11.30 Uhr ist die Ankunft an den Landungsbrücken geplant. Es folgt ein rund dreieinhalbstündiger Aufenthalt in Hamburg. In dieser Zeit müssen die Gäste machen, was sie wollen, bevor die Wilhelmine gegen 15 Uhr wieder Kurs auf ihren Heimathafen Stade nimmt.

Erfahrene Crew lässt sich gerne beim Segeln durch den Hamburger Hafen helfen

Bei allen Fahrten der Wilhelmine ist eine erfahrene Crew an Bord, die sich um das Wohlergehen aller Gäste und eine angenehme Fahrt mit dem historischen Segelschiff kümmert. Die Gäste sind jedoch herzlich eingeladen, beim Segelsetzen und Co. mit „anzupacken“.

Tickets für die Fahrten sowie alle Informationen sind in der Tourist-Information am Hafen, telefonisch unter 04141-776980 oder online unter www.stade-tourismus.de erhältlich.