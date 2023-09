Wieder Wolfsriss? Rinder im Kreis Stade zerfleischt

Dritter Angriff in drei Wochen in der Region. Diesmal traf es Kühe auf einer Weide. Ist es immer derselbe Wolf?

Stade/Landkreis Harburg. Erneut sorgt ein mutmaßlicher Wolfsangriff in Nord-Niedersachsen für Aufsehen. In Wiepenkathen im Landkreis Stade habe es am Dienstag einen Angriff eines Wolfes oder mehrerer Wölfe auf eine Rinderherde gegeben.

Dabei seien zwei Rinder getötet worden, teilte die Jägerschaft des Landkreises Stade e.V. mit.

In den vergangenen dreieinhalb Wochen kam es im Landkreis Stade und den angrenzenden Gebieten vermehrt zu Wolfsangriffen. Wie aus einer Pressemitteilung der Jägerschaft des Landkreises Stade e.V. hervorgeht, wurden unter anderem in Gräpel 55 Schafe, in Nieder Ochtenhausen und Großenwörden jeweils drei Schafe getötet. Zudem seien in Großenwöhrden weitere Schafe verletzt worden. Laut der Mitteilung fanden alle Angriffe in einem Radius von weniger als 20 Kilometern statt, was auf den gleichen Wolf hindeutet.

Ein Rind wurde sofort getötet, das andere musste vor Ort eingeschläfert werden

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Dienstag auf einer Wiese in Wiepenkathen. Dort wurden zwei Rinder vermutlich von einem oder mehreren Wölfen angegriffen. Eines der Tiere wurde sofort getötet, das andere musste vor Ort eingeschläfert werden.

“Die wiederholten Angriffe von Wölfen auf Weidetiere in unserer Region fordern ein schnelles Handeln, um die staatlich geduldete Tierquälerei nicht noch weiter ausufern zu lassen,“ teilte die Jägerschaft des Landkreises Stade mit. Der Vorsitzende Peter Hatecke plädierte dafür, die betroffenen Landwirte gegen Angriffe in sozialen Medien zu schützen und ihnen unbürokratisch Entschädigung für ihre finanziellen Verluste zu gewähren.

Jägerschaft fordert Umweltminister auf, sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen

„Die Jägerschaft des Landkreises Stade e.V. fordert Umweltminister Meier auf, sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen,“ so Peter Hatecke.

Dem schloss sich auch Stades Landrat Kai Seefried (CDU) an, der den niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer (Grüne) noch am Dienstag nach Stade einlud. Die aktuellen Entwicklungen würden für eine erhebliche Verunsicherung bei den Weide- und Nutztierhaltern und in der Bevölkerung sorgen.

Bereits am Sonntag kam es auch in Egestorf im Landkreis Harburg zu einer Attacke auf eine Schafherde, bei der 19 Tiere getötet wurden. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer war in diesem Fall die Umzäunung der Weide nicht vollständig den Richtlinien entsprechend gesichert. Ein sogenannter Untergrabenschutz habe gefehlt, wodurch die Wölfe möglicherweise unter dem Zaun hindurch den Angriff starten konnten.

Um die Weide herum gibt es keinen Schutzzaun gegen Wölfe.

Foto: Joto / JOTO

Auch hier: DNA-Proben sollen Aufschluss geben

Die Frage, ob tatsächlich ein oder mehrere Wölfe für den Angriff in Egestorf verantwortlich waren, soll durch DNA-Proben geklärt werden.

Damit könne auch das entsprechende Wolfsrudel identifiziert werden, so der Bürgermeister von Egestorf, Christian Sauer (UWE).

Auch in Wiepenkathen kann erst nach Auswertung von DNA-Proben geklärt werden, ob es sich wirklich um einen Wolfsangriff handelt. Die Spuren würden aber aktuell kaum einen anderen Schluss zulassen. Die Kommunikation zwischen dem Umweltministerium und dem Landkreis Stade stocke aber bei diesem Thema. So seien bis heute die DNA-Proben vom letzten Wolfsangriff noch nicht in Stade angekommen, hieß es aus der Verwaltung.