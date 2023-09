Bei einem Angriff in Egestorf sind mehr als ein Dutzend Schafe gerissen worden. Der Zaun der Koppel hinderte das Raubtier nicht.

Kreis Harburg. Bei einer erneuten Wolfsattacke sind in der Nacht auf Sonntag in Egestorf (Landkreis Harburg) 16 Schafe getötet worden. Das berichtete der NDR am Sonntagabend. Demnach ereignete sich der Angriff auf einer Weide im Ortsteil Döhle.

Wolf attackiert im Kreis Harburg eine Schafherde: 16 Tiere sterben bei dem Angriff

Weiter hieß es in dem Bericht, dass mindestens ein Raubtier eine Schneise in die von Zäunen gesicherte Koppel geschlagen habe. Eine Egestorfer Tierärztin sagte dem NDR, dass bei dem Vorfall 16 Schafe direkt durch einen Wolf getötet worden seien, weitere sechs seien eingeschläfert worden.

Es ist erst wenige Tage her, dass eine Schafherde im Landkreis Stade von einem Wolf oder mehreren Wölfen angegriffen worden ist. Von insgesamt 112 Tieren wurden bei der Attacke 18 Tiere direkt getötet, 37 weitere Schafe wurden von einem Tierarzt eingeschläfert.