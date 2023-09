Lego entert den Hafen Buxtehude: Ausstellung dauert zwei Tage

Buxtehude. Papa hat es getan, Mama hat es getan, und jetzt ist das Kind nicht mehr zu bremsen: Die Lego-Leidenschaft grassiert in vielen Familien. Die kleinen Bausteine faszinieren seit vielen Generationen.

Auch in Norddeutschland gibt es viele Lego-Liebhaber und -Liebhaberinnen, wie eine Ausstellung im Kulturforum am Hafen in Buxtehude unter Beweis stellen will. Am 9. und 10. September präsentieren dort unter dem Motto „Bricks Ahoi!“ Lego-Fans aus dem Alten Land, aus Hamburg, Lübeck und Braunschweig ihre bunte Welt der kleinen Steine.

An diesem Wochenende öffnet das Kulturforum seine Türen für Groß und Klein jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr zum Schauen, Bauen und Spielen.

Lego-Ausstellung Buxtehude: Sogar das Este-Sperrwerk gibt es zu sehen

Passend zum Veranstaltungsort im Hafen zeigen die Lego-Fans bei der Ausstellung viel Maritimes. „Mit viel Liebe sind wunderbare Dinge entstanden, wie das Este-Sperrwerk, das sich öffnet und schließt“, sagt Dr. Maren Köster-Hetzendorf, die Präsidentin des Vereins Kulturforum am Hafen.

Bei der Lego-Ausstellung im Kulturforum im Buxtehuder Hafen gibt es fantasievolle Kreationen von Fans der kleinen Bausteine zu sehen.

Foto: Sabine Lepél / HA

So werde eine große Auswahl an Schiffen aus allen Zeiten zu sehen sein: „Geradezu spektakulär ist das Modell des historischen Feuerschiffs Elbe 3“, findet die Präsidentin. „Im Miniaturformat hantiert darauf zum Beispiel ein emsiger Smutje in der Kombüse und ein Minimechaniker werkelt im Maschinenraum“, gibt Köster-Hetzendorf einen Vorgeschmack auf die fantasievollen Kreationen.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An der Lego-Version der Buxtehuder St.-Petri-Kirche wird noch gebaut

Das sei aber lange nicht alles: „Findige werden nicht lange benötigen, um die Buxtehuder St.-Petri-Kirche unter den ausgestellten Objekten zu entdecken“, so Köster-Hetzendorf. Derzeit werde noch fleißig daran gebaut.

Ein liebevoll nachgebauter Oldtimer fasziniert die Präsidentin ebenso wie der Hubschrauber im Rettungseinsatz und szenische Darstellungen aus den bekannten Disney-Filmen, die aktuell im Kulturforum entstehen. Besucher der Lego-Ausstellung können den Helden des Dschungelbuchs begegnen und Winnie Puuh oder Cinderellas Schloss entdecken. Piraten erobern in der Karibik Inseln mit Palmen und Papageien, „Star-Wars“-Helden kämpfen um ferne Planeten, während die Unterwasserwelt in den buntesten Farben und Formen leuchtet.

Besucher der Ausstellung können Lego-Sets und andere Preise gewinnen

„Die Erbauer wählen aus rund 70.000 Steinen passende Steine aus, um die vorhandenen Sets mit kreativen Details und szenischen Elementen zu bereichern“, weiß Köster-Hetzendorf. Die Besucher der Ausstellung können Lego-Sets und weitere attraktive Preise gewinnen, wenn sie an der angebotenen Verlosung teilnehmen.

Die Ziehung der Lose, die für 2 Euro das Stück erworben werden können, erfolgt am 10. September um 15 Uhr. Wer vom Schauen, Bauen und Spielen erschöpft ist, hat die Gelegenheit, im Bistro des Kulturforums frische Energie zu tanken. Das Bistro präsentiert sich an den beiden Tagen als „Café Paris” an einem eineinhalb Meter hohen Nachbau des Eiffelturms – natürlich aus Lego-Steinen.

Das Kulturforum nimmt mit der Lego-Fan-Ausstellung am Tag des offenen Denkmals teil, der am Sonntag, den 10. September, zum 30. Mal von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz initiiert wird. Damit möchte der Verein beispielhaft eine moderne Nutzungsmöglichkeit von denkmalgeschützten Häusern demonstrieren, die durch das Engagement von Ehrenamtlichen ermöglicht wird.

In Buxtehude öffnen außerdem der Ewer Margareta, das Heimatmuseum, die Bellmann-Bibliothek, der Marschtorzwinger, das alte Rathaus sowie die Wassermühle in Ovelgönne ihre Türen für Besucher. Der Eintritt ist frei.