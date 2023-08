Comedy- und Kabarett-Stars auf Buxtehuder Bühnen

Buxtehude. Das neue Programm des Kleinkunst-Igels für die Saison 2023/2024 ist da und bietet auch in dieser Saison Bekanntes und Neues für unterschiedliche Publikumsinteressen.

Drei Veranstaltungen gibt es in dieser Saison in der Aula Süd. Matthias Tretter, Freitag, 6. Oktober, der endlich mal wieder beim KKI mit seinem neuen Programm auftritt. Ulan Bator, Sa. 2. Dezember, gerade ausgezeichnet mit dem Deutschen Kabarett-Preis, sind das erste Mal in Buxtehude – hier darf der Zuschauer etwas Besonderes erwarten.

Und dann noch Christine Prayon, Sonntag, 28. Januar, bekannt aus der heute-show, mit ihren scharfzüngigen Beobachtungen aus dem Alltag.

Auch „Kleinkunst aus der Region“ bringt der KKI wieder auf die Bühne.

Rolf Zuckowski kommt zur Premiere des neuen Musicals

Das Musical „Die Wunderwelt von Annika und Piet“, Sonnabend, 7. Oktober, und Sonntag, 08. Oktober, mit Melodien von Rolf Zuckowski verspricht vergnügliche Unterhaltung.

Birgit Steinhart hat Kinder und Erwachsene auch aus Buxtehude gewinnen können, um dieses Musical, das auch für Erwachsene geschrieben ist, einzustudieren. Die Musikschule Seevetal unterstützt dabei. Rolf Zuckowski hat für die Premiere am Sonnabend sein Kommen zugesagt.

Und bei „Regional“ darf natürlich der Klassiker Reis against the Spülmachine, Sonnabend. 16. Dezember, nicht fehlen.

Etwas Neues für die Macher ist die 1. Buxtehuder Lachnacht

Etwas Neues für die Macher des KKI ist die 1. Buxtehuder Lachnacht am Freitag, 10. November. In dieser Mixed Show sind fünf Künstler aus Kabarett, Comedy und Musik-Entertainment zusammen eingeladen. Moderiert von Lutz von Rosenberg Lipinsky treten HG. Butzko, Vera Deckers, Roger Stein und Christoph Brüske auf. Es ist eine Mischung für einen anspruchsvollen und unterhaltsamen Abend, den jeder Künstler mit einem kurzen Solo-Auftritt abwechslungsreich mit gestaltet.

Lutz von Rosenberg Lipinsky

Foto: Henning Heide

Lutz von Rosenberg Lipinsky ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Seit Jahren sorgt er sich auf unterhaltsame und intelligente Weise um die deutsche Seele. Und diese wühlt sich zur Zeit auf wie selten, denn die Demokratie ist in Gefahr. Sagen die einen. Wir leben in keiner Demokratie. Sagen die anderen. Es ist, so Rosenberg-Lipinsky, Zeit, mal darüber zu sprechen, was das denn überhaupt sein soll: »Herrschaft des Volkes«. „Wir regen uns auf, stellen alles infrage, wollen alles wissen und sind dann stets dagegen. Es wird Zeit, sich zu vergewissern: Wollen und können wir überhaupt Demokratie? Und ist sie alternativlos? Vielleicht sollten wir mal wieder was Anderes ausprobieren: Monarchie, Plentokratie, Theokratie, Autokratie oder Anarchie. Vielleicht sind wir dann eines Tages zufrieden? Und bekommen, was wir wollen: Unsere Ruhe!“

Hagen Rether und Florian Schröder: Die Highlights der Saison

Garantiert nicht ruhig, so hoffen die Veranstalter, sind die Gäste des Abends.

Der Kabarettist Hagen Rether.

Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Den Klassiker Caveman, Sonnabend, 2. März 2024, aus dem Schmidt Theater präsentiert der Kleinkunstigel in einer bewährten Kooperation mit dem Kulturbüro. Da muss keiner mehr über die Elbe.

Mit Ingrid Kühne, Fr. 15. März 2024, erwartet die Zuschauer echte Frauenpower. Bekannt durch Ihre Auftritte in der Ladies Night freut das KKI-Team sich, sie mal in den Norden gelockt zu haben.

Das wird Comedy Spaß pur, versprechen die Veranstalter.

Alle Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich

Zu Hagen Rether, Freitag, 16. Februar 2024 und Florian Schroeder, Sonnabend, 27. April 2024, muss man dann vermutlich nicht mehr all zu viel sagen. Sie sind die beiden Highlights des klassischen Kabaretts in der kommenden Saison.

Wie gewohnt gibt es die Bewirtung der Buxtehyder ab 18.30 Uhr (außer bei Caveman), in der Halepaghenbühne warm und in der Aula Süd mit Käsespießen. Alle Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich online unter www.kleinkunst-igel.de oder im Servicecenter Kultur Tourismus, Tel.: 04161/5012345.