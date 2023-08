Laufevent im Rosengarten: Autofahrer müssen draußen bleiben

Ehestorf. Am Sonntag, 27. August, findet zum vierten Mal der Rosengartenlauf mit seinen insgesamt 13 Lauf- und Walkingwettbewerben statt. Das „Laufevent für die ganze Familie durch Wald und Heide“, wie die Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) ihren Rosengartenlauf auch nennt, findet tatsächlich fast ausschließlich auf den Wald- und Wanderwegen des Regionalparks Rosengarten statt. Komplett vermeiden lässt sich die Nutzung von Straßen aber nicht.

Daher kommt es in den Gemeinden Rosengarten und Neu Wulmstorf am 27. August zeitweise zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Da sich der Streckenverlauf im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert hat, sind die notwendigen Sperrungen identisch mit denen aus 2022.

Zu den stärksten Beeinträchtigungen kommt es in Alvesen, wo mit Steinkuhle, einem Teil des Heinrich-Wendt-Wegs, Rüderstieg und dem Alvesener Heuweg gleich mehrere Straßen von 8 bis ca. 12.30 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt sind. Für die direkten Anwohnerinnen und Anwohner ist die Nutzung möglich, wenn es die Situation auf der Laufstrecke zulässt.

Das ist speziell hier aber gar nicht so einfach: „Fast alle unsere Läufe nehmen nach dem Start am Wildpark Schwarze Berge den Weg über Alvesen. Daher ist auf diesem Streckenteil am meisten los“, erklärt HNT-Pressesprecher Alexander Mohr. „Wir bitten die Anwohnerinnen und Anwohner, die betroffenen Straßen in dem Zeitraum zu meiden oder ihr Fahrzeug vor Beginn der Sperrungen aus dem Bereich herauszufahren.“

Auch in Neu Wulmstorf wirkt sich das Laufevent aus

Diese Bitte des Veranstalters gilt auch für die anderen betroffenen Straßen. In der Gemeinde Rosengarten sind der Parkplatz „Am Rosengarten“ sowie die Straße „Am Broocken“ ebenfalls von 8 bis ca. 12.30 Uhr gesperrt. Außerdem bestehen im selben Zeitraum Einschränkungen für die Parkplätze „Diebeskuhlen“ und „Großmodder Eiche“.

In der Gemeinde Neu Wulmstorf sind von ca. 10 bis ca. 13 Uhr Sperrungen an der Straße „Alter Postweg“ zwischen dem Verbindungsweg zum Oheweg und „Vor dem Kirchenholz“ vorgesehen. In derselben Zeit besteht auf der Straße zum Tempelberg eine Durchlasssperre, die der Verkehr vom oder zum Tempelberg bei Bedarf und passender Situation auf der Laufstrecke passieren kann.