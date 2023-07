Lüneburger Heide: Warum der Heide-Shuttle auf Youtube nach Busfahrern sucht

Hanstedt. Es ist ein ganz neuer Weg der Personalsuche, den die Lüneburger Heide GmbH, der Naturpark Lüneburger Heide und die KVG als Busbetreiber gehen: Über ein Youtube-Video wird der Heide-Shuttle, der kostenlose Bus zu den schönsten Orten im Naturpark Lüneburger Heide, vorgestellt und auch gleich Fahrpersonal gesucht.

Im vergangenen Jahr mussten einige Fahrten am Ende der Saison ausfallen, weil Busfahrer fehlten. Der Heide-Shuttle ist am vergangenen Sonnabend gestartet und soll auch dieses Jahr wieder 60.000 Fahrgäste durch die Lüneburger Heide transportieren.

Heide-Shuttle sucht Busfahrer: „Wir wollten neue Kanäle suchen“

„Wir sitzen hier alle in einem Boot“, sagt Lüneburger Heide Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch, „denn der Heide-Shuttle, der so wichtig ist für den Tourismus, kann nur fahren, wenn Personal da ist“. So hatte die Lüneburger Heide GmbH als Marketinggesellschaft angeboten, ihre Stärken mit einzubringen und ein Video zu produzieren.

„Die normalen Wege der Stellenanzeigen laufen über die KVG auch, aber wir wollten neue Kanäle suchen“, sagt Ulrich von dem Bruch. Schließlich fahre man als Busfahrer auf dem Heide-Shuttle den ganzen Tag durch die schönsten Gebiete der Heide und habe es nur mit entspannten Urlaubern zu tun.

Um das darzustellen, halten die Marketingexperten Youtube und Instagram für den richtigen Verteiler. Die Eigenproduktion des Videos nahmen die Content Creator Thorsten Link und Frederic Wolf vom Lüneburger Heide Team zusammen mit den Kollegen von Naturpark und KVG vor.

