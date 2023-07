Jobsuche Harburg: „Es ist nie zu spät, eine Ausbildung zu beginnen“

Salzhausen/Buchholz. Die 46-jährige Rabia Schuster absolviert im Juli ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau im Regionalverband Harburg. „Es ist nie zu spät, eine Ausbildung zu beginnen“, ermutigt die Mutter von zwei Kindern andere, sich auf den Pflegeberuf einzulassen und in schwierigen Zeiten durchzuhalten.

Ende Juli wird Rabia Schuster nach der dreijährigen Ausbildung in Vollzeit nun ihr Examen zur Pflegefachfrau in Händen halten.

Ausbildung zur Pflegefachkraft: Rabia Schuster startet in Buchholz

Ab dem 1. August wird sie direkt als Pflegefachkraft im Ambulanten Pflegedienst Buchholz übernommen. Das Besondere: Erst mit 43 Jahren hat sich Rabia für die generalistische Pflegeausbildung entschieden: „Davor hatte ich fünf Jahre lang als Pflegehelferin im Pflegedienst Buchholz gearbeitet. Es war einfach eine tolle Chance für mich, diese Ausbildung zu machen.“

Im Laufe der Ausbildung erhielt sie viele Einblicke in verschiedene Johanniter-Einrichtungen: Unter anderem war sie im Kindergarten, in der Kurzzeitpflege, der Tagespflege, in einer Einrichtung der Flüchtlingshilfe oder in der Verwaltung. So hat sie sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln können, mit der ihr am Ende der Ausbildung alle Möglichkeiten offenstanden.

„Meine Kinder haben mich sehr unterstützt“

Die Mutter von zwei Kindern ist stolz auf sich und berichtet, dass sie besonders anstrengende Phasen dank der Unterstützung ihrer Praxisanleiterin gemeistert hat. „Unter Zeitdruck zu lernen war eine Herausforderung für mich“, erzählt Rabia. „Für die praktische Prüfung musste ich drei Tage vorab den Entwurf abgeben. Meine Kinder haben mich sehr unterstützt. In Prüfungszeiten dürfen sie dann mal eine Pizza holen. So fragte meine zehnjährige Tochter schon: Mama, wann hast du mal wieder Prüfung?“

Im zweiten Ausbildungsjahr kam ein weiteres Tief, verstärkt durch Heimweh und die andauernde Doppelbelastung.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beruf, Familie und Haushalt unter einen Hut bekommen

„Meine Praxisanleiterin Mandy Lange und die Pflegedienstleitung Natalie Bienert haben hat mich motiviert und durch diese schwierige Zeit gebracht. Nun bin ich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, Beruf, Familie und Haushalt unter einen Hut zu bekommen.“

Die gebürtige Marokkanerin ist seit 20 Jahren in Deutschland. Auch sprachlich ist das Lernen eine Herausforderung. Sie wünscht sich, ihr Fachwissen sowie Fachwörter zu vertiefen. „Auch wenn die Ausbildung zu Ende ist, bin ich noch lange nicht fertig mit Lernen.“

Was Rabia stets motiviert, ist die Dankbarkeit der zu Pflegenden: „Ich arbeite gern mit Menschen. Es gibt mir sehr viel, wenn Menschen dankbar sind oder sie geheilt sind und wenn etwas zurückkommt, zum Beispiel einfach durch ein Lächeln.“

Pflegefachfrau: Dreijährige Ausbildung mit staatlich anerkanntem Examen

Die generalistische Pflegeausbildung ist eine neu gestaltete Ausbildung, die die bisherigen Ausbildungen der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege verbindet. Sie dauert drei Jahre und führt zu einer staatlich anerkannten Abschlussprüfung als Pflegefachmann oder Pflegefachfrau.

Im Regionalverband Harburg ist wieder ein Ausbildungsplatz zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau frei. Interessierte melden sich unter Telefon 04172/9660 oder per E-Mail an harburg@johanniter.de.