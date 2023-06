HSV: Vermummte jagen und schlagen fünf junge Fans des FC St. Pauli

Rund 20 Mann starke Gruppe überfällt fünf Sympathisanten des Hamburger Rivalen an einer Bushaltestelle in Buchholz. Polizei rätselt.

Vermummte Fans des HSV (Symbolbild) haben in Buchholz in der Nordheide einen nächtlichen Angriff auf fünf Anhänger des Stadtrivalen St. Pauli verübt.

Buchholz. Die Zweite Fußball-Bundesliga befindet sich längst in der Sommerpause, doch eine Gruppe mutmaßlicher HSV-Fans war in Buchholz (Landkreis Harburg) offenbar weiter auf Betriebstemperatur – und darüber hinaus: In der Nacht zu Donnerstag haben in der Kleinstadt in der Nordheide rund 20 Anhänger des verhinderten Aufsteigers fünf junge Fans des Hamburger Stadtrivalen FC St. Pauligejagt und körperlich attackiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten sich die späteren Opfer im Alter von 17 und 18 Jahren an einer Bushaltestelle an der Friedrichstraße aufgehalten, als sie gegen 0.55 Uhr unvermittelt von mehreren vermummten Personen bestürmt wurden. Laut Zeugenaussagen trieben die Angreifer das mit Utensilien des Kiezclubs ausgestattete Quintett unter lauten „HSV“-Rufen auseinander.

HSV-Fans verletzten junge Anhänger des FC St. Pauli

Es folgten Jagdszenen, während der mindestens drei St.-Pauli-Fans geschlagen und getreten wurden. Mit Prellungen und anderen Blessuren mussten sich die jungen Männer in ambulante Behandlung begeben, einer von ihnen konsultierte später erneut einen Arzt.

Sie erstatteten Anzeige gegen unbekannt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei leitete zwar umgehend eine Großfahndung ein, konnte die in verschiedene Richtungen geflohenen Angreifer aber nicht erwischen.

HSV-Fans attackieren St.-Paulianer: Polizei rätselt

Die nächtliche Attacke unter der Woche und außerhalb der Bundesligasaison gibt der Polizei Rätsel auf. „Es gibt hier keine einschlägigen Treffpunkte für Fangruppen“, sagt Hauptkommissar Uwe Krüger. Auch sonst gebe es bislang keine Anhaltspunkte, um wen es sich bei den Angreifern handeln und ob es eine gezielte Aktion gewesen sein könnte. „So etwas hatten wir hier noch nie“, sagt Krüger.

Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet und sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder gesehen haben, wie sich die Gruppe mutmaßlicher HSV-Fans im Bereich zwischen Hamburger Straße und Buenser Weg in Buchholz gesammelt und maskiert hat. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Harburg unter Telefon 04181/2850 entgegen.