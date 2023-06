Grünendeich. Fünf junge Menschen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren sind bei einem Autounfall in Grünendeich (Landkreis Stade) in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Ein 22-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 19-jährige Fahrer des Pkw soll unter Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 19-Jährige um kurz vor 4.30 Uhr nach einer Kurve die Kontrolle über den VW-Polo verloren, in dem sich fünf Insassen befanden. Beim Zusammenstoß mit einem Stein am Straßenrand überschlug sich das Auto und kam in einem Vorgarten auf dem Dach zum Liegen.

Unfall bei Hamburg: Auto überschlägt sich – fünf junge Menschen verletzt

Dabei wurde der 22-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer sowie eine 19-Jährige und zwei Mitfahrer im Alter von 20 und 23 Jahren konnten sich mit leichten Verletzungen eigenständig aus dem Unfallwagen befreien.

Anwohner hörten einen Knall und alarmierten die Einsatzkräfte. Während der Unfallaufnahme zeigte laut Polizei ein Atemalkoholtest 1,1 Promille bei dem 19-jährigen Fahrer. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Gegen ihn wurden zudem Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der 22-Jährige und ein weiterer leichtverletzter Mitfahrer kamen in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde der VW total beschädigt, der entstandene Sachschaden liegt den Angaben zufolge bei etwa 10.000 Euro.

