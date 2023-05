Ukraine: Stiftung sucht dringend Bekleidung für Kinder

Eine ukrainische Besuchergruppe ist aktuell zur Erholung in Soltau – den Kindern fehlt es an fast allem, von Schuhen bis Zahnbürsten.

Lüneburg. Kinderkleidung, Kinderschuhe und Hygieneartikel: Dies alles fehlt gerade ganz besonders in der Ukraine. Die Stiftung Hof Schlüter ruft daher auf, jahreszeitlich angepasste Kindersachen zu spenden. „Die brauchen wir wirklich dringend“, sagt Stiftungsvorstand André Novotny.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich die Lüneburger Stiftung zur Drehscheibe für Ukraine-Hilfe in Nordostniedersachsen entwickelt, allein in diesem Jahr brachte die Stiftung bereits zehn Sattelzüge mit Hilfsgütern in das Land.

Kinder auf dem Hof in Soltau haben kaum Wechselsachen mitgebracht

Mittlerweile unterstützen die Lüneburger auch ihre Gleichgesinnten in Soltau: Dort nämlich ist gerade eine Kindergruppe aus der Ukraine zu Gast, auf Einladung der Renate-Szlovak-Stiftung. „Die Kinder sind zwischen vier und 16 Jahre alt und zur Erholung in Soltau – auf dem Heidenhof“, erzählt André Novotny. „Wir hören von dort, dass sie kaum Kleidung besitzen und keine Wechselsachen mitgebracht haben.“

Dasselbe berichten ihm seine Kontaktleute in Bila Zerkwa, der ukrainischen Stadt, in die die Stiftung Hof Schlüter seit Jahrzehnten Hilfsgüter vor allem in die Krankenhäuser bringt und ebenfalls regelmäßig Kinder zur Erholung in den Landkreis Lüneburg eingeladen hatte. „In Bila Zerkwa leben zurzeit etliche Binnengeflüchtete aus der Ostukraine“, weiß Novotny. „Die haben nichts außer dem, was sie bei der Flucht auf ihrer Haut trugen.“ Neben Kinderkleidung und Kinderschuhen fehle es dort vor allem an Hygieneartikeln wie Windeln und Zahnbürsten.

Lüneburg ist seit einigen Wochen Solidaritätspartnerstadt von Bila Zerkwa

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Lüneburg nimmt die Stiftung bereits jetzt die Zeit nach dem Krieg in den Blick: So ist Lüneburg seit einigen Wochen Solidaritätspartnerstadt von Bila Zerkwa, genauso wie Braunschweig. „Wir wollen wirtschaftliche Verbindungen herstellen“, erklärt Novotny. „Wir denken bereits über das Ende des Krieges hinaus.“

Zunächst aber bittet er um gut erhaltene, der Jahreszeit angemessene Kinderkleidung, Kinderschuhe und Hygieneartikel. Wer spenden möchte, kann das jederzeit auf dem Gelände der Stiftung Hof Schlüter tun, Apfelallee 3b, 21337 Lüneburg. Wenn gerade niemand vor Ort ist, finden die Spenden einen sicheren Platz in den überdachten Holzboxen.

