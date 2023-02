Die Stiftung Hof Schlüter aus Lüneburg, hier Vorstand André Novotny, hat seit Kriegsbeginn rund 50 Sattelschlepper mit Hilfsgütern in die Ukraine geschickt.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Vieles ist schwieriger geworden, aber eine Lüneburger Stiftung denkt auch an die Möglichkeiten in Friedenszeiten.