Von der Landstraße abgekommen: 22-Jähriger stirbt bei Unfall

Apensen. Bei einem Autounfall auf der L127 zwischen Buxtehude und Apensen (Landkreis Stade) ist ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Sein Wagen war in der Nacht zum Dienstag von der Straße abgekommen, gegen zwei Bäume geprallt und hatte sich dann überschlagen.

Der Fahrer wurde wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Mann aus Buxtehude aber seinen Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

22-Jährige aus Buxtehude war mit VW-Golf in der Nacht unterwegs

Klar ist, dass der junge Mann aus Buxtehude mit seinem VW-Golf aus Richtung Buxtehude kommend in Richtung Apensen unterwegs war. Gegen 1 Uhr, kurz vor dem Kreisel an der Ortseinfahrt Apensen kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, prallte hier gegen zwei Straßenbäume. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich laut Polizeiangaben das Fahrzeug und kam schließlich am rechten Fahrbahnrand an einem Baum auf dem Dach zum Liegen.

Ersthelfer konnten ihn noch aus dem Autowrack befreien und leisten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Buxtehude Notarzt wurde er vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert. Hier konnten erlag er aber seinen schweren Verletzungen.

Die Feuerwehren aus Apensen und Neukloster wurden zum Einsatzort alarmiert. Die ca. 45 angerückten Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst, sicherten das Unfallfahrzeug, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und leuchteten die Unfallstelle aus.

Drohnentrupp der Feuerwehr Harsefeld suchte Felder in der Umgebung ab

Zudem wurde der Drohnentrupp der Feuerwehr Harsefeld gerufen, weil zunächst nicht sicher war, ob noch weitere Personen in dem Fahrzeug gesessen hatten. Die Felder in der Umgebung wurden abgesucht und keine weiteren Personen entdeckt.

Die L 127 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

