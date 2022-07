Seevetal-Hittfeld: Geldautomat gesprengt – Polizei setzt Hubschrauber ein

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Seevetal-Hittfeld einen Geldautomat in einer Volksbank-Filiale gesprengt.

Seevetal. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Seevetal-Hittfeld einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale an der Kirchstraße gesprengt. Anwohner im Ortskern wurden gegen 2.40 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hätten noch gesehen, wie drei Personen unmittelbar nach der Explosion in einen dunklen Pkw gesprungen und mit hoher Geschwindigkeit Richtung Autobahn 1 gefahren seien.

Geldautomat in Seevetal-Hittfeld gesprengt – Polizei fahndet mit Hubschrauber

Die Polizei fahndete in der Nacht mit mehreren Streifenwagen und einem Helikopter nach den Tätern – ohne Erfolg.

Das Gebäude wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Statiker prüften am Morgen, ob das Geschäftshaus einsturzgefährdet ist.

Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Auch ob die Täter Beute machten, sei noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, denen in Hittfeld ein verdächtiger dunkler Pkw aufgefallen ist, sich unter Telefon 04181 285-0 zu melden.

