In Soltau bestritt Olaf Scholz (l.) den Auftritt mit Lars Klingbeil, der für den bislang erfolgreichen Wahlkampf mit verantwortlicht ist.

Kanzlerkandidat in der Region: In Soltau versucht Mann die Bühne zu stürmen. Auch in Lüneburg geht es turbulenter zu als erwartet.