Wahl in Niedersachsen

Wahl in Niedersachsen Der überraschende Erfolg der Parteilosen bei der Wahl

Oberbürgermeisterwahl Lüneburg 2021: Heiko Meyer (parteilos) bei seiner Wahlparty. Er hat rund 23 Prozent der Stimmen erhalten und geht damit in die Stichwahl gegen Claudia Kalisch (Grüne).

In Buchholz holt Neueinsteigerin Viertel der Stimmen. In Lüneburg schafft es Unabhängiger Bürgermeisterkandidat in Stichwahl.