Sina Hanke (l.) und Alena Kramer vom Hamburger Tierschutzverein mit einem am Rande des Lebenshofes am Mühlenbach gefundenen Tierschädel.

Tierschützer prangern die Haltungsbedingungen im Lebenshof am Mühlenbach in Seevetal an. Jetzt ermittelt das Veterinäramt.