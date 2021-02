Bald in der Vox-Dokuserie „Tierbabys – süß und wild“ zu sehen: Dominic Torres und Anna Mühlbauer mit den Lämmchen „Hanni & Nanni“.

Die Wildtierstation am Pollhof in Bergedorf expandiert ständig. Neue Projekte stehen an. Vor allem jugendliche Helfer gesucht.