Baumpfleger entdecken RAF-Erdlager südlich von Hamburg

Seevetal. Es ist vermutlich einer der letzten Funde dieser Art: In einem Waldstück in Helmstorf zwischen Hittfeld und Jesteburg im Landkreis Harburg haben Baumpfleger am Freitagnachmittag vermutlich ein Erddepot mit Relikten der Rote Armee Fraktion (RAF) entdeckt.

Am Sonnabend bargen Experten vom LKA Niedersachsen Dokumente in Klarsichtfolien, einen runden, verpackten Gegenstand sowie Plastikflaschen aus dem dort vergrabenen blauen Fass. Die Beschriftung der Flaschen legt nahe, dass es sich bei deren Inhalten um Flüssigkeiten handelt, die sich zum Bau von Bomben eignen. In den Unterlagen sind offenbar Anleitungen zum Bombenbau. Das Depot am Waldrand war jahrzehntelang unentdeckt geblieben.

Bereits am Freitagabend hatten Polizeibeamte das Fass und seinen Inhalt begutachtet, sich dann aber wegen der Dunkelheit entschieden, erst am Sonnabend mit dem Sichern der Funde zu beginnen. Doch dass sich in dem Fass etwas Außergewöhnliches befand, war bereits am Abend offensichtlich. Die Nacht über sicherten rund 30 Beamte den Fundort, leuchteten das Waldgebiet aus und sperrten es mit Flatterband ab.

Polizisten suchten Umgebung systematisch ab

Gegen 10 Uhr am Sonnabend trafen Polizisten aus Lüneburg ein, die die Umgebung systematisch mit Metallstangen absuchten. Kurz darauf übernahmen Spezialisten des LKA Niedersachsen und Experten für CBRN- (chemische, biologische, radiologische und nukleare)-Stoffe die Einsatzstelle. Sie liegt etwa sechs Kilometer von der A1-Ausfahrt Hittfeld entfernt.

Spaziergänger, Reiter und Jogger, die am Sonnabend die Straße Vor den Hockenkuhlen passierten, sahen im Unterholz Männer mit Schutzanzügen, die Papiere sichteten, auf einen kleinen Campingtisch legten und fotografierten. Die Stichstraße wurde gesperrt, in silberfarbenen Schutzanzügen nahmen Polizisten der CBRN-Einheit die Flaschen unter die Lupe. Auf einer steht „Salzsäure 30%“, die andere trägt die Aufschrift „Schwefelsäure“.

Gibt es Hinweise auf den Verbleib von drei gesuchten RAF-Terroristen?

Schließlich verpackten sie die Gegenstände sicher und brachten sie nach Hannover, wo sie eingehend untersucht werden sollen. Auch, um mögliche Hinweise auf den Verbleib der letzten drei noch gesuchten RAF-Terroristen Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette zu gewinnen? Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, ist nach Ansicht der Ermittler aufgrund des Alters des Erdlagers sehr gering.

Bei dem in Helmstorf gefundenen Fass handelt es sich vermutlich um das 15. von wohl insgesamt 18 Erddepots der Roten Armee Fraktion, die verteilt in Deutschland angelegt worden waren. 12 waren bereits entdeckt worden.

Die Polizei hat ein Erddepot in Seevetal ausgehoben und verdächtige Funde gemacht. Es könnten Hinterlassenschaften der RAF sein.

Die RAF löste sich mit Schreiben vom 20 April 1998 nach 28 Jahren auf. „Die Inhalte lassen aber darauf schließen, dass das Erddepot bereits vor Jahrzehnten angelegt worden sein muss“, teilte LKA-Sprecherin Katrin Gladitz mit. In den bisher entdeckten Lagern hatten die Linksterroristen unter anderem Waffen, Geld und Unterlagen versteckt, zum Teil „eiserne Reserven“ für den Fall einer Enttarnung. Doch so versteckt die Lager unter Laub auch waren, sie führten letztlich schon in den 80er-Jahren zur Verhaftung maßgeblicher RAF-Terroristen.

1982 überwältigte das BKA Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz am Zentraldepot der Terroristen nahe Heusenstamm bei Frankfurt. Bei der Sichtung der Inhalte des Lagers – Waffen, Munition, 91 Ausweise sowie verschlüsselte Beschreibungen weiterer Depot-Standorte – gewannen die Ermittler auch Hinweise auf das Lager „Daphne“ im Sachsenwald bei Aumühle. Dort legten sich Elitepolizisten auf die Lauer –und verhafteten fünf Tage später Christian Klar. Es war der Anfang vom Ende der „Zweiten Generation“ der Terrorgruppe, auf deren Konto insgesamt 33 oder 34 Morde, zudem Anschläge und Entführungen gingen.

Laut einer Liste des BKA hatte die RAF, nachdem das Konzept der konspirativen Wohnungen aufgegeben worden war, insgesamt 18 Erddepots angelegt, verteilt vom nördlichen Hamburger Umland bis nach Baden-Württemberg. Im Zentraldepot bei Heusenstamm lag eine Liste mit verschlüsselten Beschreibungen der weiteren Standorte.

Depot könnte Hinweise auf RAF-Aktivitäten im Hamburger Umland geben

Dechiffrierer des BKA und des Bundesnachrichtendienstes knackten den Schlüssel. In der bis dahin größten bundesweiten gezielten Polizeiaktion der Nachkriegsgeschichte hoben Ermittler elf weitere Erdlager aus. Der nachfolgen Observierungsaktion gaben sie den Namen „Eichhörnchen“. Dr. Butz Peters, RAF-Experte und Autor mehrerer Standardwerke über die Terrorgruppe (u.a. „Tödlicher Irrtum - Die Geschichte der RAF“): „Sechs dieser Depots waren damals nicht gefunden worden. Vermutlich weil die verschlüsselten Beschreibungen in die Irre führten.“

Laut Peters ist das Depot in Helmstorf, sollte es sich als echtes RAF-Lager herausstellen, der erste Hinweis darauf, dass die RAF auch im südlichen Hamburger Umland unterwegs war.